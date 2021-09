Як одягається головна Холостячка країни: ТОП-5 модних образів Злати Огнєвіч

Модні луки Злати Огнєвіч — добірка Ранку у Великому Місті.

Красива та ніжна, харизматична і сексуальна, витончена та стильна…

Все це про Злату Огнєвіч — співачку і нову героїню шоу Холостячка, яке стартує сьогодні, 17 вересня, на телеканалі СТБ.

Вона не лише тішить прихильників своїм голосом, а й дивує своїм відмінним смаком.

На підтвердження цьому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних луків зірки.

Кожна пора року диктує всесвітнім модним трендам свої вимоги.

Літо точно не потерпить нудних та банальних темних відтінків.

Його душа прагне яскравих кольорів, флоральних принтів і навіть лимонадних ноток.

Злата Огнєвіч добре вловлює його бажання, тож і виглядає стильно та доречно.

Злата Огнєвіч добре розбирається у стилі бізнес-кежуал, без якого не обійтися жодній жінці у сучасному світі.

Співачка знає, як підібрати модний образ, щоб він підійшов і для ділової зустрічі, і для прогулянки в парку.

Спекотним має бути не лише літо, а й твої модні образи!

Поглянь-но, як вдало справляється із цим принципом красуня Злата Огнєвіч.

Завдяки такому сексуальному вбранні у класичних червоних та чорних відтінках вона перенеслась на Сицилію.

І справді, чому б не запозичити колориту у спокусливих італійок, щоб відправитись на вечірку чи побачення?

Не червоним єдиним.

Холостячка Злата Огнєвіч є великою шанувальницею ніжного та мінімалістичного білого.

Цей базовий колір повторюється у її гардеробі у найбільш різноманітних інтерпретаціях.

І при цьому ніколи не виглядає нудно…

Брючні костюми — невід’ємна частина гардеробу кожної модниці.

Вони практичні і комфортні не лише для ділових зустрічей та переговорів.

І Злата Огнєвіч це довела сміливим образом у кольорі зеленого неону.

Це ж літо, як-не-як.

Фото: zlata.ognevich

