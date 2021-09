Вихідні в жовтні 2021: скільки будемо відпочивати на День захисника України

У жовтні 2021 на українців чекають довгі вихідні. Відпочивати будемо аж 4 дні поспіль.

Таким чином, наступна після свят субота – 23 жовтня –буде робочою.

Загалом для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів.

Вихідними днями в жовтні 2021 будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 і 31.

До речі, 14 жовтня відзначається одразу 3 свята: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

