Як запам’ятовувати англійські слова: корисні лайфхаки

Як легко та швидко запам’ятовувати англійські слова.

Запам’ятовування лексики є не менш важливим процесом, ніж граматика. Але, коли дивишся на кількість слів у мові, то одразу серце йде у п’ятки. Здається, що їх неможливо вивчити ніколи. Проте усе простіше, ніж ти думаєш.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найдієвіші поради, як легко та швидко вивчити англійські слова.

Це найпопулярніший та один із найдієвіших лайфхаків. Вчиш слово – складай із нього речення, кілька слів – цілу розповідь.

Це корисніше, ніж можна уявити. Коли в тебе виникне ситуація і потрібно буде швидко відповісти англійською, ти зробиш це одразу, та і мозок буде витрачати менше сил на те, щоб правильно зв’язати слова до купи.

Ми чудово знаємо рідну мову. Іноземні слова, звичайно, від неї відрізняються. Проте вони бувають схожими за звучанням. Наприклад слово «necessary», яке перекладається, як необхідний – схоже на «несе сарі», а сарі – це потрібна річ в Індії.

Окрім того, можна використовувати не лише фонетичний спосіб. Асоціації можуть бути засновані на емоціях або спогадах. Головне – щоб так ти запам’ятав слова.

Цей лайфхак буде відмінним для закріплення слів. Наприклад, можна лежати на дивані та говорити, як називається кожен предмет.

Таке можна робити і на вулиці, і на роботі, і де завгодно.

Ти можеш повторювати слова про себе. Пізніше можна описувати, що знаходиться навколо, не лише словами, але й цілими реченнями та розповідями.

Таким способом ми змусимо наш організм та мозок запам’ятовувати слова на різних типах відчуттів.

Спочатку ми говоримо та слухаємо, потім записуємо та бачимо. І в кінці закріплюємо результат.

У кожного з нас є холодильник. А дехто на кухні проводить значну частину свого дня. А чому б не поєднати готування ще і з вивченням англійської?

Для цього потрібно лише купити набір літер-магнітів та складати з них слова, вчити їх та запам’ятовувати.

Це може бути веселою грою не лише для тебе, але і для дітей, якщо вони є.

Способи можна поєднувати, не обов’язково обирати один та зациклюватись лише на ньому.

Головне не відноситись до вивчення мови, як до складного та нудного процесу. Можна розважатись, відпочивати і при цьому вчити англійську.

Фото: Unsplash

