Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей

Модне взуття на осінь 2021 – добірка від Ранку у Великому Місті.

Осінь – це теплі вересневі вечори, прохолодні ранки листопада і дощовиті дні жовтня.

Різноманіття погоди вважає, тож варто подбати про взуття для кожної ситуації.

Які моделі будуть популярні цього сезону? Читайте у нашому матеріалі.

Універсальна модель, яка точно знадобиться ранньої осені.

Ідеально пасують як до ділових костюмів, так і до суконь.

Лофери – однозначно вигідна інвестиція у ваш гардероб.

Практичне і зручне взуттяю Підійде модницям, які полюбляють комфорт.

Однак ретельно обирайте модель, щоб черевики не обтяжували вашу ногу.

Взуття, що поєднує у собі легкість і водночас пристосоване під осінню погоду.

Чудове доповнення до луків для прогулянок і зустрічей із друзями.

Трендова модель цього сезону – резинові чоботи-труби, яка додасть шарму аутфітам.

До того ж таке взуття дуже практичне, адже у ньому можна сміливо ходити у дощову погоду.

Вдалий вибір для вересня і жовтня. Є різні варіації оксфордів.

Тому можна поєднати цю модель і з офіційним, і з невимушеним стилем.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні стрижки на осінь 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.