Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Що посадити у вересні — список рослин.

Попри те, що осінь асоціюється зі збором урожаю, це чудова пора для висадки рослин.

Що посадити ранньої осені? Читайте в нашому матеріалі.

Потрібно вибирати холодостійкі рослини.

У вересні розсаджують полуницю і чагарники.

Тому сміливо прикрашайте сад новими кущами малини, чорної та червоної смородини.

А ось виноград краще посадити в жовтні.

Рання осінь — гарний час для розсаджування таких квітів:

У вересні можна починати висаджувати яблуню, вишню, грушу та зимостійку черешню.

Зробити це можна максимум до 15-20 жовтня.

Фото: Unsplash

