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14.09.2021 16:40
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Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Що посадити у вересні — список рослин.

Попри те, що осінь асоціюється зі збором урожаю, це чудова пора для висадки рослин.

Що посадити ранньої осені? Читайте в нашому матеріалі.

Що посадити у вересні

Культури для висівання 

Потрібно вибирати холодостійкі рослини.

  • Китайська капуста
  • Рукола
  • Шпинат
  • Коріандр
  • Базилік

Рослини та чагарники

У вересні розсаджують полуницю і чагарники.

Тому сміливо прикрашайте сад новими кущами малини, чорної та червоної смородини.

А ось виноград краще посадити в жовтні.

Квіти 

Рання осінь гарний час для розсаджування таких квітів

  • півонії
  • флокси
  • клематиси
  • адониси
  • маргаритки
  • віоли
  • гвоздики
  • незабудки
  • іриси
  • нарциси

Плодові дерева

У вересні можна починати висаджувати яблуню, вишню, грушу та зимостійку черешню.

Зробити це можна максимум до 15-20 жовтня.

Також по темі: Місячний календар на вересень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар риболова на вересень 2021 – коли добре клюватиме Посівний календар садівника і городника на вересень 2021

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у вересні 2021.

Фото: Unsplash

 

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Теги: осінь, рослина
14.09.2021 16:40



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