Посівний календар садівника і городника на вересень 2021

Місячний посівний календар садівника і городника на вересень підкаже, що і в які дні варто саджати і коли збирати врожай. А коли краще у землі не порпатись.
Вересень — це не лише час для збору врожаю, але й чудова можливість підживити багаторічні плодові та декоративні рослини та зайнятися посадкою весняних цибулинних.
Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і отримай плоди своєї праці.
Посівний календар на вересень 2021
Сприятливі дні: 1-3, 8-11, 14-16, 19, 24, 25, 29, 30 вересня.
Несприятливі дні: 6, 7, 17, 18, 21 вересня.
1-3 вересня: Перші три дні вересня чудово підходять для посадки малини та винограду. Також корисно у цей час звготовлювати соки і вина.
8-9 вересня: У цей час варто збирати насіння, прибирати кореноплоди та розпушувати грунт. Можна садити виноград, полуницю, вічнозелені рослини.
10-11 вересня: Чудовий період для збору врожаю, тому можеш планувати викопування картоплі. Також зараз варто розсаджувати помідори та огірки у теплицю.
14-16 вересня: Цей період є сприятливим для висадки розсади в теплицю, збір насіння і коренеплоів.Також по темі: Календар стрижок на вересень 2021: сприятливі та несприятливі дні Місячний календар на вересень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар риболова на вересень 2021 – коли добре клюватиме
19 вересня: Сіяти сьогодні не варто. Краще збирати урожай овочів і фруктових дерев, обрізати дерева, видаляти бур’яни.
24-25 вересня: Усім, хто ще не збирав врожаю, варто зробити це сьогодні. Також можна посадити цибулю та часник у теплиці, обрізати дерева і кущі.
29-30 вересня: Закінчувати вересень варто без хімічних добрив. Рекомендується садити троянди і багаторічні квіти. Також можна зайнятися посівом зелені, шпинату, цвітної капусти в теплицю.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на вересень.
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