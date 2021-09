Посівний календар садівника і городника на вересень 2021

Місячний посівний календар садівника і городника на вересень підкаже, що і в які дні варто саджати і коли збирати врожай. А коли краще у землі не порпатись.

Вересень — це не лише час для збору врожаю, але й чудова можливість підживити багаторічні плодові та декоративні рослини та зайнятися посадкою весняних цибулинних.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і отримай плоди своєї праці.

1-3 вересня: Перші три дні вересня чудово підходять для посадки малини та винограду. Також корисно у цей час звготовлювати соки і вина.

8-9 вересня: У цей час варто збирати насіння, прибирати кореноплоди та розпушувати грунт. Можна садити виноград, полуницю, вічнозелені рослини.

10-11 вересня: Чудовий період для збору врожаю, тому можеш планувати викопування картоплі. Також зараз варто розсаджувати помідори та огірки у теплицю.

14-16 вересня: Цей період є сприятливим для висадки розсади в теплицю, збір насіння і коренеплоів.

19 вересня: Сіяти сьогодні не варто. Краще збирати урожай овочів і фруктових дерев, обрізати дерева, видаляти бур’яни.

24-25 вересня: Усім, хто ще не збирав врожаю, варто зробити це сьогодні. Також можна посадити цибулю та часник у теплиці, обрізати дерева і кущі.

29-30 вересня: Закінчувати вересень варто без хімічних добрив. Рекомендується садити троянди і багаторічні квіти. Також можна зайнятися посівом зелені, шпинату, цвітної капусти в теплицю.

Фото: Pexels

