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ICTV Ранок 13.09.2021 12:41
13.09.2021 12:41
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Магнітні бурі у вересні 2021 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у вересні 2021 – календар небезпечних дат

Вереснь 2021 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць осені на нас чекає одразу 4 магнітні бурі різної інтенсивності.  

У які саме дні вони плануються, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у вересні 2021.

Магнітні бурі у вересні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на вересень 2021

У вересні очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга в кінці місяця.

Однак дуже чутливим людям не лише у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

2 вересня – середня магнітна буря

3 вересня – сильна магнітна буря

11, 12 вересня – середні магнітні бурі

18-21 вересня – сильні магнітні буря

календар магнітних бур

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

  • Загострення хронічних хвороб.
  • Головний біль
  • Підвищення артеріального тиску.
  • Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія
  • Панічні атаки
  • Загальна слабкість та зменшення продуктивності
  • Безсоння
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Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зщі здорв’ям під час магнітних бур, варто дотримуватися таких порад.

  • Уникай стресів і перенавантажень, причому як фізичних, так і емоційних.
  • Проводь більше часу на свіжому повітрі.
  • Пий 1,5-2 літри чистої води на день, а у спекотні дні навіть більше.
  • Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
13.09.2021 12:41



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