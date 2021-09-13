Магнітні бурі у вересні 2021 – календар небезпечних дат

Вереснь 2021 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць осені на нас чекає одразу 4 магнітні бурі різної інтенсивності.
У які саме дні вони плануються, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегти своє здоров’я?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у вересні 2021.
Магнітні бурі у вересні 2021
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на вересень 2021
У вересні очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга в кінці місяця.
Однак дуже чутливим людям не лише у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.
2 вересня – середня магнітна буря
3 вересня – сильна магнітна буря
11, 12 вересня – середні магнітні бурі
18-21 вересня – сильні магнітні буря
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:
- Загострення хронічних хвороб.
- Головний біль
- Підвищення артеріального тиску.
- Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія
- Панічні атаки
- Загальна слабкість та зменшення продуктивності
- Безсоння
Як пережити магнітну бурю
Аби уникнути проблем зщі здорв’ям під час магнітних бур, варто дотримуватися таких порад.
- Уникай стресів і перенавантажень, причому як фізичних, так і емоційних.
- Проводь більше часу на свіжому повітрі.
- Пий 1,5-2 літри чистої води на день, а у спекотні дні навіть більше.
- Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2021.
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