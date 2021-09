Шик і спорт. Модні куртки на осінь 2021

Без модної осінньої куртки неможливо уявити гардероб сучасної жінки.

Вона не лише врятує від вітру та холоду, але й підкреслить відмінний стиль своєї власниці.

З куртками можна створити безліч стильних аутфітів – від повсякденних до вишуканих.

А от на які саме фасони звернути увагу цієї осені – розкаже Ранок у Великому Місті у матеріалі.

Фаворитом стріт-стайлу в 2021 році стала практична куртка-сорочка.

Вона полюбилася модницям передусім за універсальність. Адже з її допомогою можна створити ну просто безліч повсякденних комплектів.

Вдень поєднуй таку курточку з джинсами та кедами.

А ввечері недбало накинь її на елегантну сукню-комбінацію, доповни підборами та маленькою сумочкою.

Вийде розкішний і дуже актуальний комплект.

Анорак – це куртка, яку вдягають через голову. Найчастіше виготовлена вона з матеріалів, що надійно захищають від дощу, вітру та холоду.

Раніше анораки комбінували виключно з речами спортивного стилю. А поєднання його з жіночними спідницями чи елегантним взуттям вважалося моветоном.

Втім, ті часи давно в минулому, тож сьогодні можеш сміливо міксувати стилі, як тобі заманеться.

І щоразу отримувати круті й несподівані луки.

Якщо шукаєш куртку, яка точно не втратить актуальності ще кілька сезонів, – ось вона.

Стьобаний верхній одяг зручний та підходить усім, тому щороку знов і знов піднімається на модний Олімп.

Не стане винятком і сезон осінь-зима 2021.

Куртка-жилет – відмінне рішення для дівчат, які не люблять сидіти на місці.

Відсутність рукавів залишає тобі свободу руху, тож ти можеш комфортно займатися будь-якими активностями.

Поєднуй куртку-жилетку з з джинсами, штанами та навіть елегантними спідницями.

А тепла підкладка з пуху чи синтепону подбає про те, щоб ти анікрапельки не змерзла.

Цієї осені спортивні куртки кидають виклик класичному верхньому одягу.

Тепер їх доречно не лише вдягнути не лише у спортзал, але й комбінувати у кежуал стилі.

Луки виходять демократичними та напрочуд зручними. Тож якщо мрієш про комфорт і невимушеність в одязі – цей тренд точно для тебе.

Фото: Pexels

