Цілющі властивості грибів: кому їх потрібно їсти

Гриби – не лише смачний і поживний, але й дуже корисний продукт. Які лікувальні властивості мають печериці, гливи, опеньки, білі та інші гриби – розповість Ранок у Великому Місті.

Цікаво, що гриби не належать ані до рослин, ані до тварин. Це окреме біологічне царство. При цьому, вони поєднують найцінніші властивості і тих, і інших.

Вони містять багато мінералів і вуглеводів, як овочі, а також білок, як м’ясо. Водночас гриби залишаються дієтичним продуктом.

У грибах містяться важливі антиоксиданти, такі як селен, вітамін D, глутатіон і ерготионеїн.

Вони здатні зменшити окислювальний стрес, який вважається винуватцем онкологічних хвороб.

Для лікування цього, на жаль, буде недостатньо, а от для профілактики раку варто частіше вживати грибні страви.

Гриби, особливо білі, надзвичайно корисні для щитоподібної залози. Вони містять велику кількість рибофлавіну, який відповідає за її роботу.

А також за здорове волосся, нігті та за імунітет людини в цілому.

Гриби – потужне джерело лецитину. Ця унікальна речовина не дає «поганому» холестерину осідати в судинах та утворювати в них бляшки.

Також лецитин допомагає контролювати тиск та запобігає захворюванням серцево-судинної системи.

Гадаєш, лідер по вмісту фосфора – це риба? Насправді ж, в 100 грамах грибів міститься стільки ж фосфору, скільки в такій самій порції риби.

Від цього елементу залежить здоров’я зубів і кісток, а також метаболізм і робота мозку.

А от дефіцит фосфору може призвести до хвороби Альцгеймера та навіть слабоумства.

До складу грибів входить природний інсулін, а також ферменти, які допомагають організму тримати нормальний рівень цукру.

Тому гриби рекомендують вживати для профілактики цукрового діабету.

У грибах міститься велика кількість особливого виду білку – хітину. Він ефективно вбирає токсини та шлаки з кішківника – і виводить їх з організму.

До речі, особливо багато хітину знаходиться не в шляпках, а саме в ніжках грибів.

Деякі види грибів категорично не можна вживати в їжу, оскільки вони містять отруту і можуть серйозно нашкодити організму.

Також не варто вживати гриби:

