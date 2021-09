Зелені ліки: 5 корисних властивостей брокколі

Які корисні властивості має капуста брокколі? Кому потрібно обов`язково включити її до раціону, а кому – не варто вживати цей овоч? Ранок у Великому Місті розібрався і зараз усе тобі розповість.

Брокколі – дуже яскравий і зовнішньо привабливий різновид капусти. Він має нейтральний, ненав`язливий смак, тому чудово поєднується з більшістю продуктів.

Ця капуста містить цілу гамму вітамінів (А, В9, С, К) та мікроелементів (фосфор, калій, кальцій, магній, залізо). А також купу незамінних амінокислот та органічних сполук.

У брокколі міститься рекордна кількість органічної сполуки сульфорафан, яка допомагає запобігти раку.

Щоб отримати максимальну користь, дотримуйся двох правил:

Брокколі стане твоєю вірною помічницею, якщо потрібно знизити рівень холестерину в крові.

Як це працює?

У капусті міститься багато клітковини, яка зв`язує холестерин та виводить його з організму. Результат – чисті судини та гарне самопочуття.

На ефективній боротьбі з холестерином користь брокколі для серцево-судинної системи не закінчується.

Завдяки сульфорафану, овоч чинить протизапальну дію та не дає розвиватися небезпечним атеросклеротичним бляшкам.

Тож якщо введеш брокколі до свого раціону, серце і судини тобі точно подякують.

Брокколі часто входить до складу відновлювальної дієти при катаракті.

А все тому, що вона багата на речовини, корисні для сітківки та кришталика.

Через високий вміст сірки, вітаміну С та незамінних амінокислот, капуста брокколі є відмінним детоксикантом.

Вона виводить з організму вільні радикали та шлаки, очищує кров і кишечник.

Відтак, імунітет зміцнюється, а подагра, артрит, алергія та інші хвороби поступово проходять.

Брокколі не рекомендується вживати тим, хто має такі проблеми зі здоров`ям:

Фото: Pixabay

