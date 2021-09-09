Ні — порушеному кровообігу! ТОП продуктів, які допожуть із розрідженням крові

Натуральні продукти, які розріджують кров.
Швидше за все, ти вже неоднарозово чув(-ла) про “густу кров”.
Термін, хоч і не є науковим, проте приховує за собою реальну проблему.
Вона у свою чергу призводить до низки інших неприємностей.Також по темі: Захисник усіх клітин: навіщо нам вітамін Е та у яких продуктах він міститься ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують шкіру ТОП-10 продуктів, корисних для печінки
Чим небезпечна густа кров та про які продукти здатні її розріджувати? Читай нижче.
Кому і навіщо потрібно розріджувати кров?
Рідка кров посилює кровообіг та забезпечує надходження корисних речовин до внутрішніх органів у повному обсязі.
Тож її розрідження – це ефективний метод попередження багатьох недуг.
У силу різних причин порушується склад і відбувається згущення крові.
Такий дисбаланс виникає переважно в осіб старших 40 років, або в людей із супутніми хворобами, наприклад – коронавірусом.
Підвищене згортання крові, при якому вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.
Продукти для розрідження крові
Цибуля і часник
Ми усі наслухані про користь цієї цибулі і часника.
Проте мало хто знає, що вони є одними з найголовніших овочів для розрідження крові.
Цибуля багата вітамінами і антитромбовими компонентами, що сприятиме розсмоктуванню вже наявних згустків.
А часник прекрасно розріджує кров за рахунок наявності в його складі протизапальних і антиоксидантних компонентів.
Грейпфрут
Грейпфрут — справжній король серед фруктів.
Він не тільки допомагає скинути зайву вагу, але й зменшити в’язкість крові.
Все через те, що у ньому міститься невелика кількість аналога аспірину.
Ягоди, які містять саліцилати
Червона смородина і вишня, журавлина та всіма обожнювана полуниця.
Ці ягоди, як і цитрусові, багаті на силіциати, що позитивно впливають на кровообіг.
Також подібною силою наділені чорнослив і родзинки.
Вибір великий, вживай на здоров’я.
Капуста, буряк і редька
Такі універсальні овочі, як капуста, буряк та редька чудово пасують до кожної страви.
Окрім того, вони й ще є відмінними антикоагулянти.
Тому їх рекомендують вживати для покращення кровообігу.
Червоне сухе вино
Помірне споживання вина може запобігти згортанню крові.
Все завдяки фенолам, які великою мірою містяться у його складі.
А також чудово з розрідженням крові справляються:
- кориця, кмин, кріп;
- риб’ячий жир;
- оливкова олія;
- какао;
- паприка;
- звичайна вода.
Продукти, від яких слід відмовитись
Якщо мрієш про відмінний кровообіг, уникай продуктів, які сприяють згущенню крові. Це:
- цукор і солодощі;
- гречка;
- банани;
- картопля;
- білий хліб;
- жирна білкова їжа;
- копченості і соління;
- газовані напої;
- чорноплідна горобина і волоські горіхи.
Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які викликають рак.
Головне фото: Pexels