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ICTV Ранок 08.09.2021 08:59
08.09.2021 08:59
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Вдячність у кожному слові: привітання з Днем народження лікарю

Вдячність у кожному слові: привітання з Днем народження лікарю

Як привітати з Днем народження лікаря? Людині, яка щодня дарує здоров’я, рятує життя інших та знаходиться на передовій у війні з пандемією, хочеться сказати особливі слова. Тому в цьому матеріалі ми з любов’ю відібрали найтепліші привітання лікарю українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Привітання з Днем народження лікарю у віршах

Людина в халаті білому
Від хвороб лікує сміливо.
Він здоров’я всім поправить,
Треба нам його привітати!

З Днем народження! вам бажаємо
Тільки легких пацієнтів,
Щоб від них ви отримували
На знак подяки компліменти.

Щоб самі не хворіли,
Щоб з роками молоділи,
Щоб чудес здійснили багато,
Бо медик Ви від Бога!

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***

З Днем народження, добрий лікар!

Світла, щастя і любові.

Нехай йде робота бадьоро,

Нехай доля благословить скоро.

Дім нехай буде повною чашею,

Повний близьких і друзів,

Кожен день приносить щастя,

Радість роблячи крупніше!

***

Жінка-лікар – це святе,

Вона готова допомогти, завжди напоготові.

Вона пошкодує, зрозуміє і пробачить,

Знайде і цистит, бронхіт, неврит.

І ти, наше золото, лікар від Бога,

Тобі уготована щастя дорога,

Удачі, везіння завжди і у всьому,

Тобі вітання ми даємо у подарунок!

Привітання лікарю фото

***

Медичний персонал

Тут не дарма зараз зібрався.

В колективі іменинник

Ненароком утворився.

Побажаємо ми колезі

Миру, щастя і везіння,

Світла, радості, здоров’я,

Доброти і натхнення!

Привітання з Днем народження лікарю в прозі

МОЗ попереджає: не смій сумувати і думати про погане. Вітаю з Днем народження і бажаю лікувати людей однією своєю посмішкою. Нехай твоїм ліками від поганого настрою і будь-яких життєвих проблем будуть вітаміни щастя, капсули удачі і міцні обійми рідних людей.

***

З Днем народження, бажаю життя без душевних ран і подряпин, бажаю світлих, пухнастих і м’яких, як вата, мрій. Нехай шок буде тільки від щастя, нехай переломи будуть тільки в добрих переломних моментах життя. Даруй здоров’я людям і пишайся своєю професією, отримуй від життя все, чого бажаєш і ніколи не відступай від прагнення до мрії.

***

У День народження медика, перш за все, хочеться побажати найголовнішого, що ця людина дарує людям – це міцне здоров’я! Бажаю високих польотів і успіхів на роботі, благополуччя і щастя в сімейному колі, прекрасного настрою і вдячних пацієнтів, радісних зустрічей і приємних сюрпризів для душі.

Привітання лікарю фото

***

З Днем народження від усього серця вітаю. Бажаю не тільки турбуватися про здоров’я інших, але й берегти своє. Хай життя дарує вам щасливі моменти та приємні спогади, а також розуміння та вдячність людей. Успіхів у вашій справі і хорошого настрою!

Привітання лікарю з ювілеєм

І з огромною любов’ю
Ми хотіли ювілей
Побажати тобі здоров’я —
Жити до ста і більше років.

Ви — лікар. Це Ваша доля.
Вміння Ваше все знають.
За життя людські боротьба
Йде кожен день непроста.

І Ваш ювілей ми повинні
Вам зараз поклонитися в ноги.
Ви нам дуже-дуже потрібні.
Нехай життя Ваше довго триватиме.

***

Вас з ювілеєм, добрий доктор,
Ми вітаємо всією юрбою,
Бажаємо вам любові і щастя,
Та будьте ви завжди собою,
Завжди з посмішкою і терпеньем
Ви продовжуйте нас лікувати,
Гарного вам настроенья,
Бажаємо багато років прожити!

***

Вітаю з ювілеєм і хочу подякувати за всю титанічну працю, яку ви робите щодня, рятуючи людей. Живіть довго, будьте здоровим, енергійним та молодим!

Привітання лікарю з Днем народження в картинках

Привітання лікарю фото Привітання лікарю фото Привітання лікарю фото

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження у прозі.

Фото: Unsplash

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Теги: привітання
08.09.2021 08:59



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