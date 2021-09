Що приготувати з баклажанів: ТОП кращих рецептів

Що приготувати з баклажанів? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі страви з цього овоча. Хочеш приготувати щось смачненьке? Тоді читай наші рецепти просто зараз.

Тому добре подумай, перш ніж відмовлятися від цієї ягоди довголіття. До речі, саме так називають баклажан на його батьківщині – в південній Азії.

Тобі знадобиться:

Приготування

Помий помідори та баклажани і наріж їх кружальцями. Візьми сіль, присип нею баклажани і залиш на 10 хвилин, після чого добре промий.

Цибулю і часник потрібно почистити і дрібно нарізати. Тоді обсмаж їх на оливковій олії. Додай у сковорідку томатний соус і доведи до кипіння.

Готову суміш потрібно викласти на дно скляної чи керамічної форми для випікання. Зверху накладай помідори і баклажани, чергуючи.

Тоді змішай оливкову олію, перець, чебрець, розмарин. Цим усім полий овочі.

Розігрій духовку до 200 градусів. Страву накрий фольгою і випікай приблизно годину.

За кілька хвилин до готовності страву потрібно посипати потертим твердим сиром.

Тобі знадобиться:

Приготування

Подрібни часник і цибулю. Вилий на сковорідку трохи оливкової олії і посмаж їх. Додай базилік, розмарин і фенхель.

Якщо їх нема, то можна використати будь-яку приправу на власний смак.

Кабачок і баклажан поріж кружальцями середньої товщини, посоли та лиши на 10 хвилин.

Це потрібно для того, щоб позбавитись від гіркоти у страві. Після цього їх треба промити.

Помідори та перець теж поріж кружальцями.

Змасти олією форму для випікання і викладай овочі шарами. А зверху полий їх підсмаженою цибулею та часником, додай солі та спецій.

Став у розігріту духовку та випікай 20 хвилин.

Тобі знадобиться:

Кабачки і баклажан поріж на шматочки. Посоли та замочи їх на 30 хвилин. Поріж болгарський перець соломкою. Подрібни цибулю, часник та зелень.

Тоді візьми сотейник, влий трохи олії і протушкуй цибулю. Туди ж додай баклажани та болгарський перець.

Накрий кришкою та готуй 5 хвилин. Тоді додай кабачки і лиши ще на 5-7 хвилин.

Простеж за тим, щоб овочі не пригоріли. Пізніше додай солі, перцю, часнику та зелень.

Тобі знадобиться:

Приготування

Баклажани потрібно очистити від шкірки і тонко нарізати поздовж. Посоли і лиши на 10 хвилин, після чого добре промий.

Смужки баклажана потрібно обсмажити на пательні до золотистого кольору. Виклади на тарілку і займися начинкою.

Відвари яйця. Через тертку протри їх та сир. Подрібни часник. Усе це змішай з майонезом та посоли.

Тепер візьми обсмажені смужки баклажанів і виклади на них начинку. Заверни в рулетик на закріпи зверху дерев’яною шпажкою.

Усе виклади на тарілку, накрий харчовою плівкою та постав у холодильник на 30 хвилин. Готову страву можна подавати на стіл.

Тобі знадобиться:

Приготування

Баклажани і кабачки очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Тушкуємо їх на сковорідці з додаванням невеликої кількості води.

Як тільки овочі стануть м’якими, знімай з вогню. Дрібно нарізаємо цибулю та часник, додаємо це все у сковорідку і накриваємо кришкою.

Тоді беремо твердий сир і нарізаємо його кубиками. Подрібнюємо зелень. Це все кидаємо до овочів, солимо, перчимо.

Коли рагу остигне і стане теплим, додаємо одне куряче яйце.

Далі беремо муку. Її треба просіяти і додати до овочів у сковорідці. Ретельно все перемішуємо. За допомогою ложки ліпимо котлети, а потім паніруємо її в сухарях.

Після чого можна викладати на пательню і обсмажувати котлети на середньому вогні.

Ось так, тепер ти знаєш, що можна приготувати з баклажанів. Користуйся нашими порадами та переходь читати інші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості баклажанів.

