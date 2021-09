Нова хвиля затримань: чому Путін посилює репресії в окупованому Криму

Тимчасово окупований Росією український Крим накрила нова хвиля затримань, викрадень та катувань кримських татар.

Російські силовики затримали і першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу — Нарімана Джиляла.

Дружина Нарімана розповідає:

Наріман Джилял не єдиний кого затримали.

3 і 4 вересня у Сімферополі та Євпаторії затримали п’ятьох кримських татар за підозрою у підриві газопроводу у селі Перевальному. Більше доби про них нічого не було відомо.

Усім затриманим, згідно із законами окупантів, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Десятки людей: родичі викрадених, активісти, журналісти та адвокати прийшли до будівлі ФСБ у Сімферополі, аби отримати хоч якусь інформацію про затриманих.

Та, схоже, силовикам така підтримка явно не сподобалась і вони затримали ще близько 60 людей за абсурдними звинуваченнями: двох за непокору поліції, решту за «карантинною статтею» — порушення маскового режиму.

Згодом стало відомо, що усіх, окрім двох затриманих під управлінням ФСБ в окупованому Сімферополі – відпустили.

Із чим пов’язане посилення репресій у Криму?

Чого саме боїться Путін?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

