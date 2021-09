Катя Сільченко про нову колекцію The Coat та імпровізацію перед виходом на подіум: ексклюзив

49-ий Ukrainian Fashion Week проходив з 2 по 5 вересня у Мистецькому арсеналі під гаслом позасезонності.

Відкрив офлайн-захід український бренд the COAT by Katya Silchenko.

Серед гостей першого показу були Наталія Могилевська, Олена Кравець, Віра Кекелія, Віра Брежнєва та інші відомі клієнтки бренду і подруги зіркової дизайнерки.

Ранку у Великому Місті вдалося поспілкуватися із Сільченко про її нову колекцію та імпровізацію перед виходом на подіум.

Осінньо-зимову колекцію дизайнер Катя Сільченко представила у двох напрямках: cosy the COAT і eleganza, що перекладається, як затишок і елегантність.

Рідко зустрінеш таке поєднання в одязі, проте дизайнерка запевнила — без винятку кожна дівчина зможе відчути на собі цю прекрасну комбінацію.

У ексклюзивному коментарі Ранку у Великому Місті Сільченко розповіла:

За словами дизайнерки, після пандемії люди стали більш чутливі до фактур. Тому комфорту зараз хочеться, як ніколи раніше.

Італійський кашемір, в’язка ручної роботи, светри-сорочки складного крою, об’ємні бомбери і пончо відповідають у колекції за багатошаровість та той самий, омріяний затишок.

А сукні-футляри, елегантні костюми та силуетні пальто, тобто дуже знакові для бренду жіночі силуети, беруть на себе елегантність, максимально інтерпретовану під сучасні реалії.

Не можна пройти повз і стильного образу самої дизайнерки, який має, до речі, дуже цікаву та незвичну історію.

Ранку у Великому Місті Сільченко розповіла:

За словами дизайнерки, спочатку вона планувала залишити якийсь лук для свого виходу, але потім збагнула — на подіум мають вийти усі моделі.

Тому для себе вирішила створити новий образ, просто на бекстейджі модного показу:

На запитання, чи часто бувають ось такі імпровізації, Сільченко відповіла:

Фото: moi_sofism

