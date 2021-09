Татуювання Леді Гаги, Макса Барських, Артема Пивоварова та інших зірок: про що вони говорять?

На тілах знаменитостей можна побачити різні малюнки, про значення яких вони із задоволенням розповідають у своїх інтерв’ю. А забобони, пов’язані з нанесенням татуювань, давно залишилися у минулому.

До того ж, кожен новий малюнок на тілі знаменитостей має особливе для них значення. Яке саме? Розповідаємо в матеріалі.

Татуювання займають важливе місце у житті голлівудської акторки Анджеліни Джолі.

Спина, живіт, руки, плечі, стегна – практично всі частини тіла голлівудської красуні прикрашені малюнками, при цьому кожен з них має своє значення.

Внизу живота у Джолі розташоване татуювання з висловлюванням латинською: «Quod me nutrit me destruit». Ця фраза означає наступне: «Те, що мене живить, мене і вбиває».

Можливо, воно пов’язане з анорексією, від якої раніше страждала актриса.

Маленьке татуювання у вигляді літери «M» на руці знаменитість робила в пам’ять про матір, яка померла від раку.

Ще один символічний малюнок знаходиться на лівій лопатці. Тату зображує текст буддистської молитви. Джолі зробила її у Таїланді в якості оберега від неприємностей.

А ось три найбільш об’ємні зображення на спині були зроблені у 2016 році.

Це священні буддистські мантри, набиті на правій лопатці, і два магічні татуювання «Янтра» у центрі спини.

Передбачається, що вони повинні приносити процвітання, любов і удачу. Містичні тварини, ієрогліфи, написи, літери заповнили тіло знаменитості.

Один з найвідоміших футболістів у світі Девід Бекхем зробив більше 40 татуювань на тілі, кожне з яких має особливе значення для нього.

Відомо, що вперше він потрапив під голку тату-майстра у 1999 році після народження свого старшого сина, а в 2000 році повернувся у студію татуювання і вийшов з великим ангелом-хранителем у середині верхньої частини спини.

Ідея тату-дизайну в тому, що ангел спостерігає за ім’ям Брукліна нижче.

Після народження другого сина Ромео у 2002 році, Девід додав його ім’я над ангелом-хранителем, а пізніше відмітив народження третьої дитини – іменним татуюванням під крилатим ангелом.

Кожен із синів має своє ім’я на тілі знаменитості, є також татуювання на честь дружини і доньки.

На тілі американської співачки Леді Гаги набито 23 татуювання. Малюнком у вигляді музичного інструменту вона вирішила увічнити свою співпрацю зі співаком Тоні Бенетті.

Кажуть, що дизайн малюнка придумав сам Тоні.

На протилежній руці співачки красується ще одне тату – цитата з вірша поета Райнера Марія Рільке, яку Гага набила на честь своєї загиблої тітки.

Незважаючи на те що співачка не була з нею знайома, за її зізнанням, вона відчуває глибокий зв’язок зі своєю родичкою.

Українських співак, музикант і автор пісень Макс Барських в інтерв’ю неодноразово розповідав, що для нього татуювання є символом тих чи інших емоцій.

Зазвичай це пережиті почуття, переживання. Для нього кожна робота обдумана і зі змістом.

Перше тату Макса було зроблено у 2011 році в Харкові, як подарунок до свого 21-річчя.

Найбільший сенс він надає татуюванню у вигляді серця у перехресних кільцях на біцепсі лівої руки. Фрагменти утворюють букву «Х». Це його особистий символ і оберіг.

Натільне зображення пов’язане з піснею «Сердце».

З даної композиції почалася музична кар’єра знаменитості.

Співак і саундпродюсер Артем Пивоваров має чимало татуювань на тілі і зізнається, що кожне з них щось для нього означає.

А почалося все, за словами Артема Пивоварова, з тату мікрофона, коли йому було 18 років.

«Переді мною був вибір: займатися музикою або піти за фахом – мої батьки хотіли, щоб я був медиком. Це тату стало переломним моментом. Я ще продовжував вчитися і працювати, але вірив у те, що буду займатися музикою. У 19 років я поїхав у перший тур з групою Dance Party Dance Dance, зробив ще одне тату і після цього остаточно зрозумів, що музика – це моє», – розповів в одному з інтерв’ю артист.

А українська співачка Анна Добриднєва каже, що татуювання на її тілі – це особливий талісман.

У співачки Наталі Морозової (MOROZOVA) три татуювання, які для неї дуже важливі.

Перше татуювання «I will always love you» з’явилося 11 років тому, коли не стало батька артистки.

За словами Наталі, у них був сильний зв’язок, і це татуювання на згадку про нього.

Зазначимо, що MOROZOVA нещодавно представила новий трек «Не вистачає тебе» одразу двома мовами – українською та російською. Одночасно з виходом синглу був представлений відеокліп.

