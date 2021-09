Як зробити красиві знімки? ТОП 7 ідей для осінньої фотосесії

Осінь – неймовірно красива пора року і хороший привід для оновлення фотоальбому. Саме тому Ранок у Великому Місті хоче запропонувати тобі ТОП кращих ідей для осінньої фотосесії. Усе найцікавіше – шукай нижче.

Без листя в руках, але на фоні дерев, щоб максимально передати атмосферу. Лиш підбери красивий образ для себе.

Це можуть бути як сукні, так і костюм, а поверх накинути пальто.

Осінь буває різною: і сонячною, і дощовитою.

Якщо день зйомки виявився дещо похмурим, то чому б не сфотографуватись із парасолею? Лиш подивись, якою красивою може бути зйомка з цим атрибутом.

Це теж досить цікава ідея для осінньої фотосесії. Добре було б, якби тобі вдалось відшукати подібне авто, або ж можна зробити зйомку поруч із будь-яким іншим. Головне – знайди гарбузи.

Як тобі така ідея?

У лісі, в парку, біля озера, річки чи ставка зроби пікнік.

Для цього візьми атмосферний плед, гарбузи, вино або гарячий чай і фрукти в корзинці.

Фотосесія з листям може бути і не банальною.

Не обов’язково тримати його в руках. Можеш зробити щось на подобі цих красивих знімків: додати у волосся або ж розкласти навколо.

Якщо тримаєш вдома тваринку, то чому б не взяти її з собою на фотосесію?

Таким чином і почуватимешся краще під час зйомки, і фото вийдуть більш “живими” та емоційними.

І наостанок хочемо запропонувати тобі зробити фотосесію під час заходу сонця. Так, фото не вийдуть дуже якравими, але неймовірно красивими.

Усе, що тобі потрібно, знайти фотографа, який має дійсно професійну камеру і, який підбере правильний об’єктив.

Ось і все, тепер ти знаєш, які фотографії можна відзняти цієї осені. Сподіваємось, ідеї стануть тобі у нагоді.

Головне фото: Unsplash

