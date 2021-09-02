Відпочинок в Хургаді. Що важливо знати про популярний єгипетський курорт

Цікаві факти про життя в Єгипті – скільки коштує відпочити на морі.

Українка Лара вже 7 років живе в єгипетському курортному місті Хургада.

Жителі Хургади повинні платити за те, щоб покупатися в своєму ж морі.

В місті немає безкоштовних пляжів.

В сюжеті українка розкаже не про туристичний, а про побутовий бік життя цього єгипетського містечка.

Буденне життя у Єгипті – яке воно насправді

Країна з найгарнішим морем, найцікавішими екскурсіями та ще і засмагати там можна хоч влітку, хоч взимку. Багатогранний Єгипет.

Просто зараз у нас з’явиться унікальна можливість пізнати не туристичний, а буденний бік цієї країни.

7 років я живу в країні пірамід і гарячого сонця. Зізнаюся, я не вибирала спеціально цю країну для проживання, у мене таке відчуття що це Єгипет вибрав мене і з якоїсь дивної причини не відпускає.

До Єгипту Лара вирушила, коли в її рідному Донецьку почалася війна.

Українка не планувала залишатися в країні пірамід надовго, але у долі були інші плани.

Хургада – вся правда про курортне містечко у Єгипті

Сьогодні Лара продовжує пізнавати єгипетське життя і розповідає про це у своїх інстаграм та ютуб блогах.

За ці сім років у мене дійсно відчуття що Єгипет не відпускає мене. Двічі я відлітала працювати на сонячний острів Кіпр, періодично їжджу в Україну і тим не менше я кожен раз повертаюся в Хургаду.

Хургада – один з найпопулярніших курортів серед українців.

За одне тільки червоне море можна душу, а заодно, і місячну зарплату, віддати.

Ви напевно будете здивовані, але самим єгиптянам покупатися в їхньому ж морі не набагато дешевше, ніж туристам.

Всі пляжі Хургади — платні?

За словами Лари, всі пляжі в місті платні.

Вартість пляжів в Хургаді варіюється приблизно від 2-х доларів до 20, в цю вартість у вас входить лежак, парасолька від сонця ну і головне — це море.

Вартість входу на пляж залежить від багатьох факторів: протяжність берегової смуги, вхід з берега чи з пантону, стан пляжного обладнання.

Часто за пляжними правилами, зі своїми напоями, зі своєю їжею приходити не можна, все потрібно купувати тут, відповідно ціна на всі ці речі на пляжах втричі перевищує ту ціну, яка в магазинах.

За спостереженнями Лари, знайти хороший громадський пляж в Хургаді – задача не з простих, не зважаючи на те, що всі вони платні.

Для готелів Хургади це стало додатковим джерелом заробітку.

Вони беруть гроші з місцевих за вхід на свої більш облагороджені і комфортні пляжі.

Як покупатись в морі та не заплатити

Є лише один варіант в Хургаді – покупатися в морі не платити за це.

Це піти на дикий пляж, з дуже дикими умовами.

Мені щиро незрозуміло чому ж уряд країни та керівництво міста не зробить нічого, для того щоб люди, які не можуть собі дозволити інших пляжів, можуть спокійно в комфорті відпочивати.

Жити на березі моря і не мати можливості безкоштовно поплавати в ньому.

З такою несправедливістю доводиться миритися жителям Хургади.

І це вдвічі обурливо, коли розумієш, що влітку температура там може досягати 40 градусів.

Як виглядають пляжі — дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя українки в Йорданії

Фото: pexels.com

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