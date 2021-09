Відпочинок в Хургаді. Що важливо знати про популярний єгипетський курорт

Цікаві факти про життя в Єгипті – скільки коштує відпочити на морі.

Українка Лара вже 7 років живе в єгипетському курортному місті Хургада.

Жителі Хургади повинні платити за те, щоб покупатися в своєму ж морі.

В місті немає безкоштовних пляжів.

В сюжеті українка розкаже не про туристичний, а про побутовий бік життя цього єгипетського містечка.

Країна з найгарнішим морем, найцікавішими екскурсіями та ще і засмагати там можна хоч влітку, хоч взимку. Багатогранний Єгипет.

Просто зараз у нас з’явиться унікальна можливість пізнати не туристичний, а буденний бік цієї країни.

До Єгипту Лара вирушила, коли в її рідному Донецьку почалася війна.

Українка не планувала залишатися в країні пірамід надовго, але у долі були інші плани.

Сьогодні Лара продовжує пізнавати єгипетське життя і розповідає про це у своїх інстаграм та ютуб блогах.

Хургада – один з найпопулярніших курортів серед українців.

За одне тільки червоне море можна душу, а заодно, і місячну зарплату, віддати.

Ви напевно будете здивовані, але самим єгиптянам покупатися в їхньому ж морі не набагато дешевше, ніж туристам.

За словами Лари, всі пляжі в місті платні.

Вартість входу на пляж залежить від багатьох факторів: протяжність берегової смуги, вхід з берега чи з пантону, стан пляжного обладнання.

За спостереженнями Лари, знайти хороший громадський пляж в Хургаді – задача не з простих, не зважаючи на те, що всі вони платні.

Для готелів Хургади це стало додатковим джерелом заробітку.

Вони беруть гроші з місцевих за вхід на свої більш облагороджені і комфортні пляжі.

Є лише один варіант в Хургаді – покупатися в морі не платити за це.

Це піти на дикий пляж, з дуже дикими умовами.

Жити на березі моря і не мати можливості безкоштовно поплавати в ньому.

З такою несправедливістю доводиться миритися жителям Хургади.

І це вдвічі обурливо, коли розумієш, що влітку температура там може досягати 40 градусів.

Як виглядають пляжі — дивіться у відео.

Фото: pexels.com

