З 1 днем осені! Теплі привітання у прозі, віршах та листівках, що розвіють тугу за літом

Так, ми усі будемо сумувати за теплом, сонячною погодою і літніми пригодами.

Але початок осені — це радше привід для радості, аніж для смутку.

Різнобарв’я і золото парків, бабине літо, багатий врожай, підвищення продуктивності і навіть аромат глінтвейну у дощовий день — осінь готує нам безліч позитивних моментів.

Поспіши нагадати про це близьким і друзям, привітавши їх теплими словами від Ранку у Великому Місті.

Вітаю з першим днем осені. Хай живе пора чарівності очей і ностальгії для душі. Нехай ця осінь яскравими фарбами малює твоє щастя, нехай в променях осіннього сонця ніжиться твоє серце, нехай для тебе повіє вітер добрих змін.

***

Літня спека йде, падає жовте листя. Я вітаю з початком осені і бажаю тобі яскравих фарб. Нехай душа наповнюється осіннім спокоєм, звуками м’якого шурхоту листя. Нехай у твоєму будинку буде тепло, затишно і гармонійно.

***

Вітаю з Першим днем осені. Нехай у казку перетворяться дні сріблястою павутини і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості і відчуттям справжньої свободи наповниться душа твоя, хай серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.

***

Вітаю з першим днем прекрасноъ, тихої, родючої та яскравої пори. Нехай ця осінь принесе вам достаток, сімейне благополуччя й душевний спокій. Нехай вона тышить вас своїми дарами, буде гармонійною та теплою, щоб ваш будинок наповнився світлом, добром і щастям. З першим днем осені!

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

***

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,

І будем осінь радо зустрічать!

Я вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч восени дощі йдуть повсякчас,

Радій життю серед моментів плинних,

Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

З першим днем осені — часом останнього привіту від сонячного тепла і аромату квітів. Бажаю почати все з чистого аркуша, наповнитися чудовим настроєм і щастям!

***

З початком осені! Від душі бажаю яскравого сонця, любові і прекрасних днів. Нехай тебе не покидає відчуття свободи, краси і легкості.

***

Вогненної Жар-птицею

Розсікаючи просинь,

До нас у вікно стукається

Золота осінь!

***

З першим днем осені! Нехай вона буде яскравою і незабутнім, адже осінь — це пора великих змін!

Фото: Pexels

