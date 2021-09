ТОП 5 оригінальних рецептів варення

Незвичайні рецепти варення, які тебе здивують

Набридло готувати варення за класичними рецептами? Час спробувати щось новеньке! Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП незвичайних рецептів варення. Тож читай – і мерщій за фруктами!

Вишня – 1 кг

Цукор – 500 г

Какао – 1 ст.л

Лимонна кислота – 0,5 ст.л

Чорний шоколад – 1 плитка

1. Видали кісточки з вишень, перебий ягоди в блендері, засип цукром, дай постояти 20 хвилин та доведи суміш до кипіння.

2. Додай лимонну кислоту і какао та кип’яти ще 15 хвилин.

3. Додай шматочки шоколаду, доведи до кипіння – і можна розливати варення по банках.

Кабачки – 1 кг

Цукор – 1 кг

Вода – 120 мл

Лимон – 1 шт

1. Залий цукор водою та доведи до кипіння, постійно помішуючи.

2. Додай у сироп кабачки, попередньо нарізані невеликими кубиками та вари 15 хвилин.

3. Перебий лимон у блендері, додай до кабачків та вари ще 20-30 хвилин. Після цього – розлий по банках і закатай.

Малина – 1 кг

Цукор – 900 г

Коньяк – 50 г

Желатин – 1 ст.л

1. Перебий малину з цукром у блендері, додай коньяк та ще раз перебий суміш.

2. Замочи желатин у теплій воді й залиш на 15 хвилин для набухання.

3. Постав малиново-коньячну масу на водяну суміш на водяну баню, доведи до кипіння та вари 5 хвилин.

4. Додай желатин і вари ще 1 хвилину.

5. Розлий по банкам і закатай.

М’якоть кавуна – 800 г

Цукор – 1 кг

Лимонна кислота – 15 г

Ванілін – 1 пакетик

1. Почисти кавун він шкірки та насіння, наріж кубиками, засип цукром та залиш на 1,5-2 години.

2. Акуратно помішуючи, провари 15 хвилин та дай охолонути.

3. Повтори процедуру 4 рази, під час останньої варки додай лимонну кислоту і ванілін та провари ще 5 хвилин.

4. Розклади по банках або остуди і смакуй одразу!

Персики – 1 кг

Лимон – 0,5 шт

Цукор – 600 гр

Бадьян – 1 зірочка

Кориця – 1 паличка

1. Добре потри персики щіточкою, щоб позбутися ворсинок, обсуши рушником та наріж м’якоть на 4 частини.

2. Додай до персиків цукор, спеції та лимонний сік і залиш на 2-3 години.

3. Доведи масу до кипіння та вари 3 хвилини, постійно помішуючи. Після цього залиш на 8-12 годин. Повтори процедуру двічі.

4. Провари ще 3 хвилини, розлий по банках і закатай. Зберігай у темному прохолодному місці. Смачного!

