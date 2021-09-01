Корисні властивості винограду: чому він має бути у вашому раціоні

Виноград – корисні властивості та протипоказання смачних осінніх ягід.
Виноград – одна з найсмачніших і найкорисніших осінніх ягід. Вона зміцнює імунітет, покращує самопочуття та має цілющі властивості для окремих органів.
Аби відчути позитивний вплив винограду на організм, потрібно в сезон з’їдати 150-250 грамів на день.
Корисні властивості винограду
Захищає від стресу
Виноград – відмінне джерело вітамінів та мінералів. Зокрема, містить:
- Вітаміни: А, С, В6, фолієву кислоту
- Мінерали: Кальцій, магній, калій, фосфор, залізо
Такий склад робить виноград дієвим засобом від стресу. Він знімає втому, відновлює сили і надійно захищає від депресії.
Береже здоров’я очей
Виноград багатий на природний антиоксидант ресвератрол.
Вона захищає очі від багатьох захворювань, зокрема – катаракти і глаукоми.
А поєднання ресвератролу з зеаксантином і лютеїном (це також антиоксиданти) допомагає захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолету.Також по темі: Сонце з баштану. ТОП 5 корисних властивостей дині Як правильно збирати кукурудзу на силос, або корм для тварин - корисні поради 5 причин їсти огірок щодня: корисні властивості хрумкого овоча
Нормалізує гормональний фон у жінок
Жінкам варто їсти виноград із кісточками.
Річ у тому, що саме у них міститься чимало фітоестрогену – це речовина, яка за складом подібна до жіночих гормонів.
Завдяки цьому, виноград сприяє нормалізації гормонального фону, симптомів ПМС та клімаксу.
А ще – дарує красу волоссю, шкірі та нігтям.
Омолоджує шкіру
Окрім вищезгаданого фітоестрогену, кісточки винограду багаті на вітаміни А, Е, К, а також на натуральну виноградну олію.
Ці речовини активно омолоджують шкіру, роблять її більш пружною та еластичною.
Допомагає від запору
Ці смачні солодкі ягідки відомі й своїм проносним ефектом.
Завдяки наявності органічних кислот і целюлози у складі, виноград добре допомагає при хронічних запорах.
Тож якщо маєш такі проблеми – мершій на ринок за виноградом.
Кому не можна їсти виноград – протипоказання
Виноград – надзвичайно корисна ягода, але її варто з обережністю вживати тим, хто має такі проблеми:
- Цукровий діабет
- Ожиріння
- Хвороби підшлункової залози
- Індивідуальна непереносимість
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