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ICTV Ранок 01.09.2021 09:01
01.09.2021 09:01
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Корисні властивості винограду: чому він має бути у вашому раціоні

Корисні властивості винограду: чому він має бути у вашому раціоні

Виноград – корисні властивості та протипоказання смачних осінніх ягід.

Виноград – одна з найсмачніших і найкорисніших осінніх ягід. Вона зміцнює імунітет, покращує самопочуття та має цілющі властивості для окремих органів.

Аби відчути позитивний вплив винограду на організм, потрібно в сезон з’їдати 150-250 грамів на день.                 

Корисні властивості винограду

Захищає від стресу

Виноград – відмінне джерело вітамінів та мінералів. Зокрема, містить:

  • Вітаміни: А, С, В6, фолієву кислоту
  • Мінерали: Кальцій, магній, калій, фосфор, залізо

Такий склад робить виноград дієвим засобом від стресу. Він знімає втому, відновлює сили і надійно захищає від депресії.

виноград фото

Береже здоров’я очей

Виноград багатий на природний антиоксидант ресвератрол.

Вона захищає очі від багатьох захворювань, зокрема – катаракти і глаукоми.

А поєднання ресвератролу з зеаксантином і лютеїном (це також антиоксиданти) допомагає захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

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Нормалізує гормональний фон у жінок

Жінкам варто їсти виноград із кісточками.

Річ у тому, що саме у них міститься чимало фітоестрогену – це речовина, яка за складом подібна до жіночих гормонів.

Завдяки цьому, виноград сприяє нормалізації гормонального фону, симптомів ПМС та клімаксу.

А ще – дарує красу волоссю, шкірі та нігтям.

Омолоджує шкіру

Окрім вищезгаданого фітоестрогену, кісточки винограду багаті на вітаміни А, Е, К, а також на натуральну виноградну олію.

Ці речовини активно омолоджують шкіру, роблять її більш пружною та еластичною.

виноград фото

Допомагає від запору

Ці смачні солодкі ягідки відомі й своїм проносним ефектом.

Завдяки наявності органічних кислот і целюлози у складі, виноград добре допомагає при хронічних запорах.

Тож якщо маєш такі проблеми – мершій на ринок за виноградом.

Кому не можна їсти виноград – протипоказання

Виноград – надзвичайно корисна ягода, але її варто з обережністю вживати тим, хто має такі проблеми:

  • Цукровий діабет
  • Ожиріння
  • Хвороби підшлункової залози
  • Індивідуальна непереносимість

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
01.09.2021 09:01



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