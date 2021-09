Корисні властивості винограду: чому він має бути у вашому раціоні

Виноград – корисні властивості та протипоказання смачних осінніх ягід.

Виноград – одна з найсмачніших і найкорисніших осінніх ягід. Вона зміцнює імунітет, покращує самопочуття та має цілющі властивості для окремих органів.

Аби відчути позитивний вплив винограду на організм, потрібно в сезон з’їдати 150-250 грамів на день.

Виноград – відмінне джерело вітамінів та мінералів. Зокрема, містить:

Такий склад робить виноград дієвим засобом від стресу. Він знімає втому, відновлює сили і надійно захищає від депресії.

Виноград багатий на природний антиоксидант ресвератрол.

Вона захищає очі від багатьох захворювань, зокрема – катаракти і глаукоми.

А поєднання ресвератролу з зеаксантином і лютеїном (це також антиоксиданти) допомагає захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

Жінкам варто їсти виноград із кісточками.

Річ у тому, що саме у них міститься чимало фітоестрогену – це речовина, яка за складом подібна до жіночих гормонів.

Завдяки цьому, виноград сприяє нормалізації гормонального фону, симптомів ПМС та клімаксу.

А ще – дарує красу волоссю, шкірі та нігтям.

Окрім вищезгаданого фітоестрогену, кісточки винограду багаті на вітаміни А, Е, К, а також на натуральну виноградну олію.

Ці речовини активно омолоджують шкіру, роблять її більш пружною та еластичною.

Ці смачні солодкі ягідки відомі й своїм проносним ефектом.

Завдяки наявності органічних кислот і целюлози у складі, виноград добре допомагає при хронічних запорах.

Тож якщо маєш такі проблеми – мершій на ринок за виноградом.

Виноград – надзвичайно корисна ягода, але її варто з обережністю вживати тим, хто має такі проблеми:

Фото: Pixabay

