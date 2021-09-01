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ICTV Ранок 01.09.2021 09:47
01.09.2021 09:47
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Календар стрижок на вересень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на вересень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Осінь — ідеальна пора для змін.

Але перед тим, як змінювати свою зачіску, не забудь зазирнути у наш щомісячний календар стрижок.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у вересні 2021

4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28 вересня

календар стрижок вереснь 2021

Календар стрижок на вересень 2021

4 вересня: Сприятливий день для нової стрижки. Вона допоможе відшукати впевненість у собі та внутрішню харизму.

5 вересня: Прекрасний час для відвідування салону. Вкоротивши пасма сьогодні, ти посприяєш покращенню загального стану волосся і зміцненню його коренів.

10 вересня: Усім, кому кортить поліпшити матеріальний стан і якомога швидше прийти до благополуччя, сьогодні варто піти в перукарню. Зірки кажуть — стрижка допоможе.

14 вересня: Загалом 14 вересня можна описати, як нейтральний для стрижок та фарбування день. Але до салону навідатися варто — процедури догляду за волоссям посприяють покращенню здоров’я.

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17 вересня: Зараз чудовий час для будь-яких дій з волоссям. Змінивши сьогодні зачіску, ти здобудеш душевний спокій і наповнишся енергетичною силою.

25 вересня: Сьогодні доволі сприятливий день для змін стрижки. Вони позитивно вплинуть на стосунки з оточенням.

27 вересня: Якщо ти прагнеш відшукати джерело натхнення і енергії, сходи сьогодні у перукарню. Зовнішні зміни призведуть до покращення внутрішнього стану.

28 вересня: Оновлення зачіски у цей день — прекрасна ідея! Стрижка або фарбування допоможуть відкинути непотрібні турботи й неприємності.

Несприятливі дні для стрижки у вересні 2021

8, 18, 21 вересня

Усі інші дні вересня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні жіночі стрижки 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: місячний календар, стрижка
01.09.2021 09:47



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