25 речей, які варто встигнути зробити цієї осені

Список справ на осінь – як зробити цю пору року приємною та затишною.

Дощі, сіре небо, калюжі навколо – це осінь. Втім, запашне какао з зефіром в улюбленій кав`ярні, стиглі фрукти та затишні вечори з улюбленою книгою – це теж осінь.

Тож пропонуємо скорцентруватися на приємних моментах, які допоможуть тобі отримати справжнє задоволення від цієї золотої пори.

1. Влаштувати велосипедну прогулянку осіннім містом

2. Прийняти ванну з ароматною піною

3. Купити теплу і модну осінню курточку

4. Погодувати білок у найближчому парку

5. Наїстися стиглих солодких кавунів – щоб аж дихати було важко 🙂

6. Спакувати літні речі й відправити їх на верхню полицю шафи

7. Закохатися – якщо ще не маєш другої половинки. Або властувати незабутню романтичну вечерю – якщо вже маєш

8. Скласти список красивих фільмів – і дивитися їх довгими осінніми вечорами

9. Зробити генеральне прибирання в квартирі або будинку

10. Купити теплу затишну ковдру

11. Спекти запашний яблучний пиріг

12. Розібрати і роздрукувати літні фотографії

13. Зробити манікюр у насичених винних відтінках

14. Записатися нарешті на курси англійської мови

15. Знайти джерело пасивного доходу

16. Купити яскраву парасольку, яка підніматиме тобі настрій у похмурі дні

17. Прочитати мінімум 3 книги

18. Зварити суп з гарбуза

19. Наважитися на кардинальну зміну іміджу

20. Зробити фотосесію в яскравому осінньому листі. Ну куди ж без неї?

21. Завести мінімум 3 корисні звички

22. Почати займатися йогою, фітнесом або іншим спортом

23. Насолодитися лавандовим лате в улюбленій кав`ярні

24. Змастерити собі ну дуже страшний костюм на Хелловін – і налякати усіх навколо

25. Скласти список приємних справ на зиму

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися з осінньою депресією.

Фото: Pixabay

