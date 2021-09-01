25 речей, які варто встигнути зробити цієї осені

Список справ на осінь – як зробити цю пору року приємною та затишною.

Дощі, сіре небо, калюжі навколо – це осінь. Втім, запашне какао з зефіром в улюбленій кав`ярні, стиглі фрукти та затишні вечори з улюбленою книгою – це теж осінь.

Тож пропонуємо скорцентруватися на приємних моментах, які допоможуть тобі отримати справжнє задоволення від цієї золотої пори.

Список приємних справ на осінь

1. Влаштувати велосипедну прогулянку осіннім містом

2. Прийняти ванну з ароматною піною

3. Купити теплу і модну осінню курточку

4. Погодувати білок у найближчому парку

5. Наїстися стиглих солодких кавунів – щоб аж дихати було важко 🙂

6. Спакувати літні речі й відправити їх на верхню полицю шафи

7. Закохатися – якщо ще не маєш другої половинки. Або властувати незабутню романтичну вечерю – якщо вже маєш

8. Скласти список красивих фільмів – і дивитися їх довгими осінніми вечорами

9. Зробити генеральне прибирання в квартирі або будинку

10. Купити теплу затишну ковдру

11. Спекти запашний яблучний пиріг

12. Розібрати і роздрукувати літні фотографії

13. Зробити манікюр у насичених винних відтінках

14. Записатися нарешті на курси англійської мови

15. Знайти джерело пасивного доходу

16. Купити яскраву парасольку, яка підніматиме тобі настрій у похмурі дні

17. Прочитати мінімум 3 книги

18. Зварити суп з гарбуза

19. Наважитися на кардинальну зміну іміджу

20. Зробити фотосесію в яскравому осінньому листі. Ну куди ж без неї?

21. Завести мінімум 3 корисні звички

22. Почати займатися йогою, фітнесом або іншим спортом

23. Насолодитися лавандовим лате в улюбленій кав`ярні

24. Змастерити собі ну дуже страшний костюм на Хелловін – і налякати усіх навколо

25. Скласти список приємних справ на зиму

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися з осінньою депресією.

Фото: Pixabay

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