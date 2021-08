Цитати, які надихають і допомагають рухатися вперед

Цитати українською мовою, які мотивують, допомагають рухатися вперед і ніколи не здаватися перед обставинами.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цитати відомих письменників, телеведучих, бізнесменів, філософів та інших мудрих людей. Вони допоможуть тобі знайти натхнення та ніколи не втрачати віри у свої сили.

Збережи, щоб не загубити.

Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великі зусилля, для деяких результатів просто потрібен час: ви не отримаєте дитини через місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев’ять жінок, – Уоррен Баффет

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться». Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося – змінитися мені самому, – Джим Рон

Важка праця – це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли повинні були зробити, – Джон Максвелл.

Будь собою, інші ролі зайняті, – Оскар Уайльд.

Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості, – Амелія Ергарт.

У людини два життя: друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне, – Конфуцій.

Я не терпів поразок. Я просто знайшов 10000 способів, які не працюють, – Томас Едісон.

Виживає не найсильніший, а найчутливіший до змін, – Чарльз Дарвін.

Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію, якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію, – Генрі Форд.

Якщо немає вітру, беріться за весла, – латинська приказка

Погано живуть ті, які все життя лише збираються жити, – Публій Сір.

Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає перевагу черв’якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба, – Дейл Карнегі.

Фото: Pixabay

