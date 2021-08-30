УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 30.08.2021 11:35
30.08.2021 11:35
Поділитися

Цитати, які надихають і допомагають рухатися вперед

Цитати, які надихають і допомагають рухатися вперед

Цитати українською мовою, які мотивують, допомагають рухатися вперед і ніколи не здаватися перед обставинами.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цитати відомих письменників, телеведучих, бізнесменів, філософів та інших мудрих людей. Вони допоможуть тобі знайти натхнення та ніколи не втрачати віри у свої сили.

Збережи, щоб не загубити.

Цитати, що надихають

Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великі зусилля, для деяких результатів просто потрібен час: ви не отримаєте дитини через місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев’ять жінок, – Уоррен Баффет

***

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться». Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося – змінитися мені самому, – Джим Рон

***

Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани, – Джон Леннон.

***

Важка праця – це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли повинні були зробити, – Джон Максвелл.

***

Будь собою, інші ролі зайняті, – Оскар Уайльд.

***

Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості, – Амелія Ергарт.

***

Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку, – Опра Уїнфрі.

***

У людини два життя: друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне, – Конфуцій.

***

Я не терпів поразок. Я просто знайшов 10000 способів, які не працюють, – Томас Едісон.

***

Також по темі: Найкращі мотиваційні фільми, які нададуть сил рухатись вперед Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога 10 цитат успішних жінок, які варто взяти на озброєння

Виживає не найсильніший, а найчутливіший до змін, – Чарльз Дарвін.

***

Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію, якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію, – Генрі Форд.

***

Якщо немає вітру, беріться за весла, – латинська приказка

***

Коли людині здається, що все йде шкереберть, у її життя намагається увійти щось чудове, – Далай Лама.

***

Погано живуть ті, які все життя лише збираються жити, – Публій Сір.

***

Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає перевагу черв’якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба, – Дейл Карнегі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 5 бізнес-ідей із невеликим стартовим капіталом.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: мотивація, цитати
30.08.2021 11:35



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь