Бодіпозитив: прийняття себе чи шлях до проблем зі здоров’ям?

Бодіпозитив: чому важливо навчитися приймати себе.

Будь-яке тіло прекрасне – слова, що наяскравіше ілюструють суть бодіпозитиву.

Цей рух зароджувався з благородною метою – допомогти людям прийняти себе.

Адже у той час, коли з обкладинок журналів на нас дивляться ідеальні красуні, реальність зовсім інша.

Розтяжки на шкірі, шрами, втрачені кінцівки – у зовнішності нерідко трапляються ситуації, які неможливо виправити, але можна прийняти.

Та з часом бодіпозитив попри свій добрий намір, знайшов і противників.

Вони стверджують, що ті, хто підтримує рух, просто лінуються і маскують під красивою обгорткою проблеми зі здоров’ям.

Так хто ж має рацію?

Бодіпозитив: мета

Вважається, що засновницею бодіпозитиву стала Конні Собчак. У 90-х булімія забрала в неї сестру.

Подія дуже сколихнула жінку, тому вона вирішила звернутися до Елізабет Скотт.

Елізабет працювала психотерапевтом і постійно бачила дівчат та жінок, які ненавидять своє тіло.

Їй кортіло показати, як важливо приймати та любити себе.

Після зустрічі Скотт і Собчак беруться за втілення цієї ідеї.

Так у 1996 з’являється спільнота The Body Positive.

Вже через кілька років на показах модних брендів позують моделі plus size.

Концепція прийняття себе стає філософією Dove, Victoria’s Secret, Nike.

Чому люди не приймають себе

На цю непросту тему ми поспілкувалися зі психологом Наталією Шматко.

За її словами, проблема неприйняття власної зовнішності – це проблема неприйняття себе і своєї особистості.

– Зовнішність – це верхівка айсбергу. Якщо людина не сприймає саму себе, це відображається на всіх сферах життя. Коли в неї низька самоцінність, то їй складно повірити, що вона достойна гарних стосунків, хорошої роботи і гідної якості життя, – зазначає експерт.

Як підкреслює психолог, батьки повинні навчити дитину одному правилу – «я ОК і світ навколо мене ОК».

Коли така установка закладається як базова, людина із легкістю крокує по життю.

Часто досягти гармонії із власною душею та тілом заважають ще радянські стереотипи.

«Треба бути таким, як інші», «потрібно себе постійно порівнювати з кимось», «бути не гіршим, а ще кращим, ніж хтось».

Навчитися приймати себе – те питання, на яке неможливо відповісти якоюсь однією інструкцією, підкреслює Наталія.

– На мою думку, якщо є проблема неприйняття себе, потрібно звертатися до спеціаліста, знаходити і пропрацьовувати ті точки з дитинства, де людині нав’язали установку «я не ОК». Зрозуміти, що «не я в це повірив, а мене навчили в це вірити». Просто стати перед дзеркалом і сказати «я люблю себе таким, яким я є” – це класна вправа, яка діє лиш після того, коли «ґрунт» пропрацьований.

Діапазон нормальної ваги широкий

Як зазначає психолог, у терапію вже в дорослому віці приходять «дівчатка», які мають проблему неприйняття власного тіла з дитинства.

Будучи вже жінками, вони несуть у собі частинку тієї маленької дівчинки, якій оточення (і нерідко батьки) казали худнути.

Часто такі пропозиції були необґрунтовані, адже кілька зайвих кілограмів можуть цілком вписуватися у норму.

– Хочеться, щоб у світі поширювалося більше інформації про те, що ж насправді є нормальною вагою. Є чіткі медичні критерії, де маса тіла ще в нормі, а де ожиріння. Ідеться не про зовнішній дефект, а про негативний вплив на здоров’я. Діапазон нормальної ваги дуже широкий. Те, що ми звикли вважати зайвою вагою, насправді дуже умовна зайва вага, – акцентує Наталія Шматко.

Насамперед потрібно пам’ятати, що неважливо, які ви на вигляд, важливо, як ви себе сприймаєте і відчуваєте.

Цю ідею втілили у фільмі «Красуня на всю голову».

Автори показали, як можна бути красивою, але в дзеркалі бачити зовсім інакшу картинку, і як можна не підходити під стандарти, але жити в гармонії із собою.

Тренд на пластичні операції

В українському інстаграмі блогери все частіше наважуються на пластику.

У лютому цього року форму носа змінила Олександра Пустовіт з аудиторією близько 1,9 мільйона підписників.

А кілька тижнів тому свою пластичну операцію в прямому ефірі транслювала Софія Стужук.

За жінкою стежить більше п’яти мільйонів користувачів.

Якими можуть наслідки такої відвертої демонстрації радикальних змін?

Як зазначає психолог, естетична медицина – це все ж сфера медицини.

Завдання цієї галузі в першу чергу – допомагати виправляти певні проблеми зі здоров’ям.

«Є ринопластика винятково естетична, а є ринопластика для виправлення перегородки носа і покращення дихання. Не треба судити кожну людину, яка робить ніс. Ми не знаємо задля чого вона на це пішла».

За словами експерта, клієнтки часто запитують її, як вона ставиться до ботоксу та пластичної хірургії.

Але однозначно щось стверджувати психолог не поспішає, адже це власний вибір людини – робити пластику чи ні.

– Зазвичай відповідаю так: важливо розуміти, навіщо це тобі. Наприклад, якщо ти усвідомлено все життя хотіла змінити свій ніс, після операції дивитимешся в дзеркало і будеш щасливою та радісною, то роби. Але якщо з дитинства нав’язали думку, що в тебе якийсь не такий ніс, і ти вважаєш, що всі проблеми і невдачі стаються через це, сподіваєшся, що зробиш операцію і життя кардинально зміниться, то це придумана причина, яка не приведе до хорошого результату. Саме в таких ситуаціях, коли людина наважується на пластичну хірургію, а це не виправдовує її очікувань, у неї запускається механізм «робити пластику знову і знову». Є сподівання, що зовнішня естетика змінить внутрішній світ, – каже Наталія Шматко.

Експерт зізнається: їй не до вподоби тенденція пластичних операцій у блогерів.

– Завжди так було, що люди створювали собі кумирів і брали з них приклад. Раніше такими кумирами були зірки, які, здавалося, живуть в іншому, паралельному світі. Вони роблять пластику, але в нашій звичайній реальності свої стандарти. Зараз же блогери максимально наблизилися до людей, які бачать у них себе. У багатьох може з’явитися думка «а чому б і мені не спробувати». Такий намір ризикує стати дуже нав’язливим, – наголошує психолог.

До гармонії без обмежень

Наталія Шматко переконує: прийняти себе важко під тиском обмежень.

За її словами, коли людина чує словосполучення правильне харчування, здоровий спосіб життя, це вже викликає в неї певний негатив.

Заборонений плід солодкий, а сидіння на дієтах і дотримування нібито правильного харчування до добра рідко коли доводять.

– Людина на дієті може скинути п’ять кілограмів, але згодом набрати десять. Чому так відбувається? Так працює психіка. Організм вважає, якщо його певний час позбавляли чогось, а потім знову це дали, то треба запасати з потрійною силою. Коли ми говоримо про правильне харчування, то все-таки маємо на увазі обмеження. Цього поменше, а того більше, а це їсти взагалі не бажано. Коли є якісь обмеження, людина не буде відчувати себе в цьому добре. Є альтернатива – збалансоване харчування. Їж усе, що хочеш, але в нормальних, допустимих кількостях», – говорить фахівець.

Людина має чітко розуміти, що вона хоче зараз з’їсти і навіщо вона це робить.

Це справді принесе їй задоволення чи це лише спосіб утекти від реальності?

Якщо в тебе стрес і хочеться з’їсти цукерку – це нормальна реакція організму. Але якщо стикаючись навіть і з мінімальним стресом, ти його постійно заїдаєш, то це вже порушення харчової поведінки, – зауважує психолог.

Бодіпозитив: де межа між прийняттям себе і проблемами зі здоров’ям?

Як підкреслює Наталія Шматко, є чіткі критерії, де зайва вага згубно впливає на здоров’я.

Це поняття вісцерального жиру. При певній масі тіла він починає накопичуватися навколо внутрішніх органів, і це справді шкодить організму.

Це та межа, коли потрібно почати щось робити, а не маскуватися за бодіпозитивом. Із цим треба працювати, бо це необхідно самій людині для її подальшого комфортного життя.

Але якщо людина умовно має зріст 160 сантиметрів і вагу 90 кілограмів (це вже виходить за межі нормальної маси тіла), але при цьому почувається комфортно і не готова зараз із цим щось робити, то чим більше оточення буде її до цього закликати, то менше вона хотітиме змінюватися, – каже психолог.

Важливо не намагатись сказати комусь «у тебе зайва вага, іди щось з цим роби», а адекватно подати цю думку не змушуючи, а пропонуючи. Можливо, це підтримає людину і вона захоче працювати над своїм тілом і здоров’ям.

Радикальний бодіпозитив

Бодіпозитив має і радикальні прояви – відмова від миття голови та гоління ніг, агресивне ставлення до худих людей.

Це справді допомагає боротися зі стереотипами краси чи просто спосіб привернути увагу до себе?

Як зауважує психолог, людина може бути будь-якою. Такою, як їй комфортно.

Це вже особисте питання кожного, чи приємно спілкуватися з кимось із немитою головою чи запахом із рота.

Коли людина приймає саму себе, вона вчиться приймати й інших. Якби у мене чиїсь небриті ноги викликали негатив, я би запитала у себе – «Про що це в мені говорить?». Коли нас щось дратує в інших людях, це завжди про наші тіньові сторони.

Як прийняти і полюбити себе

Наталія Шматко радить: познайомтеся із собою. Поставте собі кілька питань.

Де мої кордони? Що приносить мені щастя? Як я хочу, щоб до мене ставилися?

Зазирніть всередину власної душі – тільки так можна досягнути гармонії із собою, своїм тілом і світом.

Нагадаємо, раніше ми писали про гостьовий шлюб.

Фото: Pexels

Софія Бондарева

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