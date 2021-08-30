Акцент на індивідуальність: модні зачіски на осінь 2021

Головні тренди на зачіски цієї осені.

Хочемо ми цього чи ні, але осінь на порозі.

А з приходом пори змін і поверненням у робочий ритм, прокинеться й бажання вразити усіх своїм відмінним стилем.

Для цього слід не лише переглянути головні тренди в одязі та взутті, а й у зачісках.

Адже вони здатні влучно підкреслити або й зовсім зіпсувати твій фешн-лук.

Ранок у Великому Місті залюбки тобі допоможе обрати модну зачіску на цю осінь.

Модні зачіски на осінь 2021

Природні кучері та чубчик

Ти природна кучерявка? Тоді оголошення для тебе:

Вирінювачі — у сторону. Залишай все, як є!

Ні, це не порада від трихолога, що піклується про здоров’я твого волосся.

Просто один із головних модних трендів у 2021 — це індивідуальність.

Тепер її немає чого соромитися, адже поєднання пишних кудрів та не менш пишного чубчика зробить тебе дуже стильною цієї осені.

Низький хвіст

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Можливо, саме тому вона вже який сезон поспіль не втрачає своєї актуальності.

Проте, якщо минулої весни дизайнери робили ставку на легку недбалість, то зараз найбільш трендовим варіантом вважається акуратний низький хвіст із мокрим ефектом.

Елегантний пучок

Ідеально гладке волосся, зібране в акуратний пучок — ще один невмирущий тренд, на який варто звернути свою увагу восени.

При чому, однаково доречними будуть, як класичні пучки на самій верхівці, так і чудернацькі споруди, які ти можеш вибудувати зі свого волосся.

Головне — не боятися експерементувати і відчувати себе королевою!

Проділ посередині

Не важливо, на короткому чи на довгому волоссі, проділи завжди виглядають стильно.

Цієї осені найбільш акутальним вважається проділ посередині з мінімальним об’ємом біля коріння.

Щоб урізноманітнити зачіску, можеш додати кілька тонких косичок або прикрас для волосся.

Хвилі

Хіба можна уявити більш святкову та елегантну зачіску, аніж хвилі на волоссі?

Цього сезону вони будуть акутальними і в буденному житті.

Потрібно просто запастися пінкою або гелем для волосся, і надати своїм хвилькам злегка недбалого, природного ефекту.

І вуа-ля — ти в тренді!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки на осінь 2021.

Фото: Pexels

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