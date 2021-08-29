Календар риболова на вересень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на вересень допоможе спланувати гарний відпочинок та отримати хороший улов.
Наш календар підкаже, коли риба клюватиме добре.
Календар риболова на вересень 2020
Найкраще клювання – 1, 2, 11-16, 28-30 вересня
Хороше клювання – 3, 4, 10, 17-19, 25-27 вересня
Середнє клювання – 5, 6, 20, 22-24 вересня
Не клюватиме – 7-9, 21 вересня
Що впливає на клювання риби
При плануванні риболовлі потрібно орієнтуватися на місячний цикл.
Молодий місяць має позитивний ефект, тому порибалити у цей час буде хорошою ідеєю.Також по темі: Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв
Суттєво впливає на клювання і повний місяць. Тож вирушати на рибовлю проятгом цього періоду не варто. Гарного улову не буде.
Найкращий час для риболовлі – світанок або на захід сонця.
Тепер ви знаєте, коли добре клюватиме у вересні 2021 року. Користуйтеся календарем риболова та читайте інші наші матеріали.
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