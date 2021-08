Календар риболова на вересень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на вересень допоможе спланувати гарний відпочинок та отримати хороший улов.

Наш календар підкаже, коли риба клюватиме добре.

Що впливає на клювання риби

При плануванні риболовлі потрібно орієнтуватися на місячний цикл.

Молодий місяць має позитивний ефект, тому порибалити у цей час буде хорошою ідеєю.

Суттєво впливає на клювання і повний місяць. Тож вирушати на рибовлю проятгом цього періоду не варто. Гарного улову не буде.

Найкращий час для риболовлі – світанок або на захід сонця.

Тепер ви знаєте, коли добре клюватиме у вересні 2021 року. Користуйтеся календарем риболова та читайте інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

