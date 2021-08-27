Міфи про хвороби вух: ЛОР відверто відповів на поширені питання

Зазвичай, коли виникає неприємна ситуція з ЛОР-органами, нехтують походами до лікаря.

Хтось вирішує всі проблеми за допомогою народних методів. Найчастіше це не ефективно та, навіть, шкодить.

Щоб вберегтись від неприємних наслідків, лікар-отоларинголог Володимир Яцків розповів про міфи, які існують і розказав як правильно діяти у таких випадках.

Чи можна гріти вуха?

Існує думка, що при запальних захворюваннях вушної раковини найефективнішим методом лікування буде прогрівання.

Це неправда.

Під час запалення бактерії розповсюджуються швидше. Для них темне, тепле та вологе середовище – ідеальні умови.

— Прогрівання – це ворог, а не друг,- розповідає лікар.

Також при нежитті не варто закапувати в ніс сік цибулі та часнику. Це неефективно.

Краще частіше робити промивання носу сольовим розчином.

Як влітку відпочити, щоб після купання в морі не отримати отит?

Навіщо заливати у вухо віскі?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим небезпечний лікар, який приймає онлайн.

Фото:Unsplash

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