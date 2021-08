Міфи про хвороби вух: ЛОР відверто відповів на поширені питання

Зазвичай, коли виникає неприємна ситуція з ЛОР-органами, нехтують походами до лікаря.

Хтось вирішує всі проблеми за допомогою народних методів. Найчастіше це не ефективно та, навіть, шкодить.

Щоб вберегтись від неприємних наслідків, лікар-отоларинголог Володимир Яцків розповів про міфи, які існують і розказав як правильно діяти у таких випадках.

Існує думка, що при запальних захворюваннях вушної раковини найефективнішим методом лікування буде прогрівання.

Це неправда.

Під час запалення бактерії розповсюджуються швидше. Для них темне, тепле та вологе середовище – ідеальні умови.

Також при нежитті не варто закапувати в ніс сік цибулі та часнику. Це неефективно.

Краще частіше робити промивання носу сольовим розчином.

Як влітку відпочити, щоб після купання в морі не отримати отит?

Навіщо заливати у вухо віскі?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим небезпечний лікар, який приймає онлайн.

Фото:Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.