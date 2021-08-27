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ICTV Ранок 27.08.2021 14:47
27.08.2021 14:47
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Календар вагітності по місяцях – як розвивається малюк

Календар вагітності по місяцях – як розвивається малюк

Календар вагітності по місяцях.

Чекаєш на поповнення в родині?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе Календар вагітності по місяцях.

У ньому детально розказано, як розвивається дитина протягом цих дивовижних 9 місяців.

Календар вагітності по місяцях

1 місяць вагітності

  • Перший місяць вагітності зазвичай проходить непомітно для жінки. Майбутня мама дізнається про неї лише після затримки менструації.
  • Цей час надзвичайно важливий для розвитку ембріону. Адже саме на 3-4 тижні закладаються мозок і нервова система дитини, та починає битися його малесеньке серце. Також формуються зачатки ручок, ніжок, вушок та оченят.
  • Зараз довжина майбутнього малюка – близько 1,5 – 2,5 мм. Якщо подивитися на нього під великим збільшенням, він буде схожий він на ягоду малини.
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Фото: Pexels

2 місяць вагітності

  • У жінки починає змінюватися гормональний фон. Через це можуть виникати нудота, блювота та інші неприємні симптоми. Нерідко виникає відраза від страв, які раніше були улюбленими.
  • Другий місяць вагітності – це час, коли у ембріона закладаються всі внутрішні органи, кровоносна система, а також пальчики на руках.
  • Малюк уперше починає рухатись, але мама ще не може цього помітити.
  • Зріст майбутньої дитини на другому місяці складає 22-30 мм. А важить він близько 4 грамів.

3 місяць вагітності

  • Токсикоз посилюється, майбутня мама може страждати від нудоти, сильно реагувати на запахи. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою.
  • Молочні залози жінки починають збільшуватися.
  • Саме в цей час утворюється плацента, яка забезпечує міцний зв’язок між мамою і малюком.
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  • На 3 місяці визначаються статеві ознаки та колір очей малюка.
  • Він уже може стискати крихітну долоньку в кулачок.
  • Майбутня дитина починає реагувати на світло, шум, тепло. А ще – здатна відчувати біль.
  • Наприкінці третього місяця вагітності в дитини сформовані майже всі органи та системи. Після цього ембріон починають називати плодом.

4 місяць вагітності

  • Самопочуття майбутної мами суттєво покращується, токсикоз зменшується або зникає.
  • Оточуючі починають помічати животик, що вже дещо округлився.
  • Найчастіше саме на 4 місяці вагітності жінка вперше відчуває, як рухається малюк.
  • Зараз шкіра плода покрита ніжним пушком. У нього з’являється смоктальний рефлекс – і він починає смоктати пальчик.
  • На четвертому місяці формуються статеві органи майбутньої дитини.
  • Малюк чує серцебиття мами і та прислухається до її пульсу. Він уже реагує на зміни настрою мами, що проявляється на вже сформованій міміці. Тож дуже важливо уникати стресів та негативних емоцій.
  • Розмір дитини плода може бути навіть більше, ніж твоя долоня!
вагітність фото

Фото: Pixabay

5 місяць вагітності

  • Живіт майбутньої мами починає швидко рости, і в оточуючих уже не залишається сумнівів щодо твоєї вагітності.
  • З 18 тижня рухи дитини стають дуже помітними.
  • На п’ятому тижні голівка плоду виглядає непропорційно великою. Але все це тому, що зараз особливо активно розвивається його мозок. А ще малюк починає трохи бачити, чує, як біжить кров по судинах мами та може навіть розрізняти її голос!
  • На 20 тижні вагітності за допомогою стетоскопа можна вперше почути, як б’ється малесеньке серце дитини.

6 місяць вагітності

  • Живіт мами починає рости ще активніше. У цей період шкірі доводиться швидко розтягуватись. Тож дуже важливо користуватися кремами, які запобігають утворенню розтяжок.
  • У цей період повністю формуються ричи обличчя дитини. Тепер воно таке, яким ви і побачите його під час народження!
  • Наприкінці 6 місяця малюк важить уже близько 600 грамів, а його зріст складає 30 сантиметрів.
  • Діти, які передчасно народжуються на 6 тижні, при належному догляді цілком можуть вижити.
вагітність фото

Фото: Pixabay

7 місяць вагітності

  • Матка сильно збільшується і починає підтискати діафрагму. Це викликає у майбутньої мами задишку, особливо при фізичному навантаженні. У цей час також можуть з’явитися виділення молозива з грудей – так організм готується годувати малюка.
  • Вага плода складає вже трохи більше кілограма. Він уже майже повністю сформований, у нього працюють усі органи та системи. А рухи вперше може відчути не лише мама, але й інші рідні люди.
  • Кора головного мозку вже має розвинені звивини, а його вага продовжує активно збільшуватися.
  • Через великі розміри, плоду доводиться зайняти постійне положення. Найбільш фізіологічним вважається головне передлежання, тобто коли малюк лежить голівкою вниз.

8 місяць вагітності

  • Організм майбутньої мами починає готуватися до пологів. Виникають тренувальні перейми.
  • Малюк вже здатен дихати, спати і навіть… бачить сни.
  • У легенях накопичується достатня кількість сурфактанта – це речовина, необхідна для самостійного дихання.
  • Дитина уже чудово чує все, що відбувається навколо. А ще – починає розрізняти голоси не лише мами, але й інших членів родини.
  • Кістки черепа зараз м’які і податливі. Це потрібно для того, щоб голівка могла пройти крізь родові шляхи.
немовля фото

Фото: Pixabay

9 місяць вагітності

  • Дно матки опускається. Тому майбутня мама починає краще себе почувати. Їй стає легше дихати, проходить печія.
  • Тренувальні перейми стають дедалі сильнішими й частішими.
  • Зникає пушок, який покривав тіло малюка. А його щічки збільшуються і стають пухкенькими.
  • Наприкінці 9 місяця вага малюка стрімко збільшується – на 25-30 грамів на день.
  • Мамі варто тримати напоготові сумку для пологового будинку, де має бути спаковано все необхідне. Адже довгоочікувана зустріч із малюком відбудеться вже зовсім скоро!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходять пологи у Франції.

Головне фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: вагітність, місячний календар
27.08.2021 14:47



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