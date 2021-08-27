Елегантна зручність. Модні сукні на осінь 2021

Модні сукні на осінь 2021 – добірка від Ранку у Великому Місті.
Настання осені – привід поповнити шафу вишуканими та елегантними сукнями.
Які фасони будуть популярні цього сезону? Читайте у нашому матеріалі.
Модні сукні на осінь 2021
Розкішний силует
Силуетна сукня з приємної тканини.
У ній вдало поєдналися комфорт та розкіш.Також по темі: Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021 Теплі та жіночні: модні сукні на осінь 2020 Вишуканість і комфорт. Модні образи Лілії Ребрик
Річ мінімалістична, але об’ємні рукави компенсують простоту.
Образ можна сміливо доповнити аксесуарами.
Ідеальний верхній одяг до такої сукні – тренч або пальто.
Плаття-жакет
За основу сукні взято двобортний жакет.
Річ з акцентом на талії ідеально пасуватиме діловим леді, а також стане гарним образом на відзначення свят з родиною та друзями.
Невагомий лук
Ніжна, легка та просто універсальна сукня. У ній зручно ходити і в офіс, і на прогулянку.
А доповнити образ можна пальтом або косухою.
Сукні з екошкіри
Вироби із екошкіри стають все популярнішими.
Така строга сукня, яка дещо нагадує плащ, вигідно підкреслить ваші форми.
А бежевий відтінок додасть образу розкішності.
Подовжені туніки
Елемент гардеробу, який став класикою. Річ, яка зігріватиме вас холодними осінніми вечорами.
Така туніка не лише практична, а й гарна. Адже завжди є можливість зробити акцент на талії ремінцем.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні стрижки на осінь 2021.
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