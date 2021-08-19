Преображення Господнє 2021: привітання з Яблучним спасом у віршах та прозі

Привітання зі святом Преображення Господнього у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.
Преображення Господнє відноситься до кола 12 найважливіших православних свят. Цьогоріч свято припадає на 19 серпня.
Цей день принято вважати закінченням літа і приходом осені та часом збирання врожаю. Тому прихожани в церквах освячують плоди землі, тобто яблука, груші, сливи.
Найчастіше люди з собою до храму беруть яблука, тому звідси ще одна назва свята – Яблучний Спас.
Яблучний спас – привітання у віршах
Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
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Червоніють яблучка в садку,
і стука у ворота Спас,
і від душі радіємо врожаю,
в комору відкладаєм про запас.
Сьогодні кожне яблучко у краю
Цілющу та магічну силу має
Хутчіш біжім у церкву освятити,
Щоб й Бог нам всім поміг щасливо жити.
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Світле, прекрасне свято сьогодні –
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаємо затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
Яблучний спас – привітання в прозі
Солодкого життя бажаю, щиро з Яблучним Спасом вітаю! Нехай палка любов у вас збережеться на довгі роки, нехай кожен крок по життю супроводжують щастя, успіхи та Божествене благословення!
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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.
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Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.Також по темі: Корисні властивості яблук: що потрібно знати Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції Експерти розповіли, як обрати смачний та безпечний кавун
Яблучний спас – смс привітання
Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтеся їм, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
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Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
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Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найважливіше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя!
Яблучний спас – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про цілющі властивості меду.
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