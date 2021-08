Що купити до 1 вересня: чек-лист

Що купити до школи — список необхідних речей.

1 вересня вже близько, тож варто подумати, що треба купити до школи.

У метушні перед новим навчальним роком можна забути придбати щось необхідне.

А з чек-листом від Ранку у Великому Місті готуватися буде набагато легше.

Усім школярам знадобиться таке канцелярське приладдя:

Українські школи поволі відходять від традиції обов’язкової шкільної форми.

Тому акцент варто зробити на зручності, щоб дитині було комфортно навчатися.

Купуйте речі із легкої тканини, яка дихає.

Взуття не обов’язково обмежувати туфлями.

Додавайте до образу стильні кеди або кросівки, які чудово поєднаються і з джинсами, і зі спідницею.

Для хлопчика придбайте кілька штанів і сорочок.

Оскільки піджак носити не завжди зручно, подумайте над кофтинками, у яких дитина буде почуватися розслаблено.

На теплу пору обирайте речі із легкої тканини, яка не електризується.

Придбайте змінне взуття та спеціальний рюкзак, куди можна було би його покласти.

Адже у портфель мокасини або кросівки не влізуть.

Фото: Unsplash

