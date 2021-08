Не лише довжина. Як відростити розкішне та доглянуте волосся

Щоб відростити довге розкішне волосся, одного шампуню буде недостатньо.

Тут, як і у випадку зі шкірою, знадобляться час та ресурси для цілісного догляду.

І перед тим, як записуватись на сеанс до трихолога, прочитай матеріал Ранку у Великому Місті.

У ньому ми зібрали для тебе дієві лайфхаки, якими користуються власниці довгого і доглянутого волосся.

Здавалося б, навіщо підстригати волосся, якщо нашою ціллю є його відрощення.

Проте не все так однозначно.

Швидкість росту волосся залежить також і від того, чи отримує твій організм збалансоване харчування з достатньою кількістю поживних речовин.

Лосось та горіхи, авокадо та шпинат — це відмінний спосіб не лише смачно поїсти, а й відростити волосся.

Лідером серед домашніх масок та й народних методів в цілому є гірчична маска.

Наносити гірчичну маску варто не частіше, ніж раз у 6-8 днів.

Також відростити красиве та здорове волосся допоможе ріп’яна маска:

Цю маску можна використовувати частіше — від 2 до 3 разів на тиждень.

Оптимально, робити її у перерві між гірчичною маскою.

Тож обирай на свій розсуд.

Який сенс із довгого волосся, якщо воно виглядатиме тьмяним, посіченим та вкрай недоглянутим?

Саме тому нашою основною рекомендацією є не концентруватися лише на довжині.

Щоб волосся виглядало насправді розкішно, слід:

Фото: Unsplash

