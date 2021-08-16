Не лише довжина. Як відростити розкішне та доглянуте волосся

Щоб відростити довге розкішне волосся, одного шампуню буде недостатньо.

Тут, як і у випадку зі шкірою, знадобляться час та ресурси для цілісного догляду.

І перед тим, як записуватись на сеанс до трихолога, прочитай матеріал Ранку у Великому Місті.

У ньому ми зібрали для тебе дієві лайфхаки, якими користуються власниці довгого і доглянутого волосся.

Як відростити довге волосся?

Регулярно підстригай кінчики

Здавалося б, навіщо підстригати волосся, якщо нашою ціллю є його відрощення.

Проте не все так однозначно.

Якщо кожних 2-3 місяці підстригати посічені кінчики, то коси почнуть рости значно швидше.

Зміни свій раціон

Швидкість росту волосся залежить також і від того, чи отримує твій організм збалансоване харчування з достатньою кількістю поживних речовин.

Лосось та горіхи, авокадо та шпинат — це відмінний спосіб не лише смачно поїсти, а й відростити волосся.

Маски для росту волосся

Лідером серед домашніх масок та й народних методів в цілому є гірчична маска.

Викликаючи печіння, вона стимулює кровообіг і відповідно пршвидшує ріст волосся.

На 2 ст. л. гірчичного порошку візьми 2 ч. л. цукру, розітри їх. Залий 40 мл окропу і ще раз протри в однорідну масу. Потім додай 1 сирий яєчний жовток і 2 ст. л. реп’яхової (або іншої) олії для волосся. Нанеси маску на шкіру голови, загорни волосся в пакет і накрий ще зверху рушником. Якщо не сильно пече, протримайся 1 годину; Промий волосся теплою водою із шампунем, а кінчики змасти поживною олією.

Наносити гірчичну маску варто не частіше, ніж раз у 6-8 днів.

Також відростити красиве та здорове волосся допоможе ріп’яна маска:

З’єднай 2 ст. л. реп’яхової олії з 1 сирим жовтком і розподіли по всій довжині волосся. Залиши на 1 годину і кілька разів змий водою з шампунем.

Цю маску можна використовувати частіше — від 2 до 3 разів на тиждень.

Оптимально, робити її у перерві між гірчичною маскою.

Маска з червоним перцем або ж маска з імбирем діє за таким самим принципом.

Тож обирай на свій розсуд.

Не лише відрощуй, але й доглядай

Який сенс із довгого волосся, якщо воно виглядатиме тьмяним, посіченим та вкрай недоглянутим?

Саме тому нашою основною рекомендацією є не концентруватися лише на довжині.

Щоб волосся виглядало насправді розкішно, слід:

Не боятися перукарів;

Підібрати хороший безсульфатний шампунь та кондиціонер;

Використовувати реп’яхову олію та інші натуральні вітаміни, які допоможуть зміцнити волосся по всій довжині;

Не палити зайвий раз волосся феном, плойкою чи утюжком;

Назавжди забути про туге заплітання чи грубе розчісування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звички жінок із розкішним волоссям.

Фото: Unsplash

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