Напій із присмаком дитинства: як насправді молоко впливає на наш організм

Молоко: користь і шкода популярного напою.

Неважливо — полюбляєш ти поєднувати теплу молочну пінку з міцною кавою чи скибкою свіжого хліба.

Її смак однаково поверне тебе у дитинство та подарує тепле відчуття домашнього затишку.

Проте, якщо позбутися зайвої романтизації, можна побачити, що компоненти молока можуть бути шкідливими, корисними або нейтральними для нашого організму.

Саме про це Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Оскільки молоко багате кальцієм, воно є продуктом номер один для людей, які страждають на остеопороз — крихкість кісток.

Тож неможливо переоцінити важливість напою для здоров’я опорно-рухової системи.

Молоко може похизуватися високим вмістом протеїнів — казеїну і сироваткового білка.

Вони необхідні для росту і розмноження всіх клітин, регуляції діяльності імунної системи та підвищення стійкості організму до різних вірусів.

Також з допомогою цих білків спортсмени можуть нарощувати м’язову масу.

Не лише заспокійливі трав’яні чаї, але й тепле молоко може перемогти безсоння.

Амінокислоти, що містяться у напої, позитивно впливають на нервову систему.

Молоко ладне покращити роботу шлунку.

Сприятливо впливаючи на його слизову оболонку і будучи ефективним засобом при печії, напій допомогає при бротьбі з печією.

Завдяки збалансованому складу і високій перетравності поживних речовин, молоко є корисним для дитячого організму.

Напій насичує його високим вмістом кальцію і вітамінів, а також безліччю незамінних амінокислот.

Довгі роки ніхто не насмілювався поставити під сумнів корисність молочних продуктів.

Але останнім часом деякі вчені стверджують, що від молока більше шкоди, ніж користі.

Вони вважають, що з віком втрачається здатність перетравлювати білок казеїн. Проте більшість медиків категорично не погоджуються з цією думкою.

Хоча є факт, який заперечити вони точно не можуть.

Тому в жодному разі не варто забувати про почуття міри.

Особливо це стосується людей після 50 років. У цьому віці гірше засвоюється лактоза.

Не можна також оминути увагою алергиків та людей з дефіцитом лактози, вживання молока для яких вважається протипоказаним.

Фото: Pexels

