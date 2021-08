Медовий спас 2021: привітання і листівки

Привітання з медовим спасом у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.

Медовий спас 2021, або Маковія, прихожани православної та греко-католицької церков відзначають 14 серпня.

У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду та маковійчики – букети з маків, м’яти, любистку та інших духмяних трав та квітів.

Крім того, в цей день розпочинається строгий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня.

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

* * *

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

* * *

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

Проводжаємо літо, Медовий спас прийшов! Хай буде ваше життя зі смаком кращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога! Луна дзвону оновлять вас для благодаті і нових подій! Медової погоди вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

* * *

З Першим Медовим Спасом! Нехай Ваше життя буде сповненим радості, як повні стільники у вуликах. Таким же плідним, як робота бджоли. Таким же солодким, як мед. І нехай завжди поруч буде той пасічник, який знає, як з усім цим впоратись.

* * *

Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з запашними пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Нехай маковими зернами у домівках проростає достаток і Янгол білокрилий Прощення торкнеться пір’ячком Божої любові кожного серця. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!

Вітаю зі святом Маковея! Бажаю багато яскравих солодких емоцій! Медових незабутніх вражень! І щоб від щастя та любовного забуття запаморочилося у голові!

* * *

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.

* * *

Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!

