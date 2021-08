Як визначити свіжість яєць при покупці: поради та лайфхаки

Як визначити свіжість яєць під час покупки і придбати корисний та якісний продукт – секрети вибору.

Якщо ти купуєш у магазині упаковані яйця – обов’язково зверни увагу на термін придатності.

Причому дату бажано дивитися не на упаковці, а на самому яйці.

Річ у тому, що так ти зможеш дізнатися, коли яйця сортували на птахофабриці, і саме ця дата – найближча до тієї, коли курка знесла яйце.

Легенько потруси яйце і прислухайся. Якщо при цьому почуєш хлюпання або інші звуки –

всередині є повітря, а отже, яйце вже зіпсоване. А от якщо сторонніх звуків немає – можеш сміливо вживати його в їжу.

Уважно роздивись поверхню яєць, які збираєшся придбати.

Свіжі матимуть приємну матову поверхню, а ті, що вже полежали – дещо глянцеву.

Якщо свіжість яйця треба перевірити вже вдома, наприклад, коли воно довго зберігалося в холодильнику, найпростіший спосіб – опустити його у воду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісне вершкове масло.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.