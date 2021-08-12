Як визначити свіжість яєць при покупці: поради та лайфхаки

Як визначити свіжість яєць під час покупки і придбати корисний та якісний продукт – секрети вибору.
Як перевірити свіжість яєць при покупці
Подивись дату
Якщо ти купуєш у магазині упаковані яйця – обов’язково зверни увагу на термін придатності.
Причому дату бажано дивитися не на упаковці, а на самому яйці.
Річ у тому, що так ти зможеш дізнатися, коли яйця сортували на птахофабриці, і саме ця дата – найближча до тієї, коли курка знесла яйце.
Потруси яйце
Легенько потруси яйце і прислухайся. Якщо при цьому почуєш хлюпання або інші звуки –
всередині є повітря, а отже, яйце вже зіпсоване. А от якщо сторонніх звуків немає – можеш сміливо вживати його в їжу.Також по темі: Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради На столичному ринку продають заражені яйця? Вражаюча правда про холестерин у курячих яйцях
Розглянь шкарлупу
Уважно роздивись поверхню яєць, які збираєшся придбати.
Свіжі матимуть приємну матову поверхню, а ті, що вже полежали – дещо глянцеву.
Як перевірити свіжість яєць вдома
Якщо свіжість яйця треба перевірити вже вдома, наприклад, коли воно довго зберігалося в холодильнику, найпростіший спосіб – опустити його у воду.
- Якщо лягло на дно склянки горизонтально – яйце свіже.
- Якщо стало вертикально – яйце треба терміново приготувати і з’їсти, оскільки його термін придатності майже закінчився;
- Якщо спливло – яйце треба викинути, їсти його вже не можна.
Як довго можна зберігати яйця
- Сирі яйця при температурі 5-15°C – 25 днів.
- Сирі яйця при температурі до +5°C – 90 днів.
- Миті сирі яйця – 2 тижні в холодильнику.
- Зварені в круту в холодильнику – 10 днів.
- Зварені в круту без холодильника – 2-3 дні.
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