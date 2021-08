Як правильно тримати келих із вином (і чому саме так)

Далеко не всі знають, як тримати бокал правильно. Але це не лише дань етикету (хоча й про це буде знати не зайвим). Від того, як саме ми тримаємо келих у руці, суттєво залежить смак благородного напою.

Як таке можливо? Розповідаємо.

Щоб повністю відчути смак і аромат вина, його потрібно дегустувати правильно. І важлива тут не лише марка та ціна, але й час подачі, правильно підібраний келих та температура напою.

За етикетом, бокал із вином варто тримати лише за ніжку, в ідеалі – за нижню її частину.

Якщо келих не дуже великий, для цього достатньо трьох пальців, якщо важкий – знадобляться усі п’ять.

Ці рекомендації стосуються випадків, коли ти смакуєш біле, червоне, рожеве вино або мартіні.

А от для ігристого можна зробити виняток. Фужер із ним дозволяється притримувати за основу (але не за чашу!).

Як потрібно тримати келих, ми вже розібралися. Тепер розберемо популярні помилки, яких краще уникати.

Отже, не варто:

Звісно, це вимога етикету. Але справа не лише в естетичності.

Річ у тім, що коли ти охоплюєш чашу бокалу рукою – її вміст миттєво прогрівається.

Тож замість вина, спеціально охолодженого до ідеальної температури, ти питимеш надмірно теплий напій. Це може завадить відчути усі відтінки його смаку та аромату й максимально ними насолодитися.

Крім цього, сліди від долоні перешкоджатимуть правильній оцінці кольору та прозорості напою, а це теж є важливим елементом у культурі споживання вина.

