Розділять на шість частин? Які зміни чекають МВС

Чому влада хоче розділити МВС.

«Розділяй і володарюй» – принцип Юлія Цезаря, який нині активно інтегрується в українську політику.

В Офісі президента вирішили взятися за Міністерство внутрішніх справ.

Найбільший силовий орган України планують розділити на 6 частин, а першими «під ніж» потраплять Нацгвардія і прикордонна служба.

Плани розчленувати МВС на Банковій визрівали останні 2 роки.

Ще у 2019 році Офіс президента намагався просунути у Раду законопроект, який би вивів Національну гвардію з-під контролю Міністерства внутрішніх справ і перевів би у підпорядкування безпосередньо президенту.

Тоді це питання вирішити так і не вдалося.

Підпорядкування нацгвардії президенту – це абсолютно нормальна практика, але лише у президентських та президентсько-парламентських республіках, як то США чи Франція.

Україна ж, починаючи з 2014 року, повернулась до парламентсько-президентської форми правління.

Політолог Тарас Березовець акцентує: якщо відбудеться перепідпорядкування безпосередньо президенту – це вже порушення balance of power.

Порушення балансу влади, адже логіка перепідпорядкувати усе президенту тільки в тому, щоб мати страховку на випадок акцій протесту.

Нині, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, місія розчленувати силовий орган ляже на плечі новообраного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

От тільки експерти переконані у тому, що Міністерство ділять не задля вдосконалення процесів, а через страх його впливовості.

Які ризики приховує таке реформування?

Чи потрібне воно зараз Україні?

Подробиці дивіться у відео.

Фото: пресцентр МВС

