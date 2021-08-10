Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома

Суші в домашніх умовах — проста інструкція для початківців.
В Україні терміном «суші» називають в основному роли з рису та різної начинки. Тож ми не будемо мудрувати, а притримаємось усім звичної назви.
Ця традиційна японська страва здобула шалену популярність у 80-ті роки минулого століття.
Проте з того часу не здає своїх позицій і сьогодні за популярністю успішно змагається з італійською піцою.Також по темі: Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти
І не дарма — коли ти вперше пробуєш суші, то або закохуєшся у них назавжди або більше ніколи не хочеш цього повторювати.
Відносишся до першої групи? Отже, тобі точно сподобається цей матеріал.
Адже сьогодні Ранок у Великому Місті розкаже, як приготувати японські смаколики вдома не гірше, ніж у ресторані.
Як приготувати суші вдома?
Базовий набір продуктів
- Рис — основний компонент суші. Можна використати, як і спеціальну крупу, призначену для приготування японських страв, так і звичайний якісний круглозернистий рис.
- Риба (лосось, сьомга, горбуша або будь-яка інша червона). Можна взяти охолоджену сиру або засолити рибку самостійно.
- Морепродукти. Ікра червона або летючої риби, крабові палички чи мідії, копчений вугор і креветки — сміливо обирай, що тобі до смаку.
- Листи норі.
- Кунжут чорний і білий для прикраси та харакерного присмаку.
- «Філадельфія» або інший вершковий сир.
- Огірок
- Авокадо
- Приправи
- Маринований імбир, спеціальний оцет, соєвий соус, васабі у вигляді пасти або порошку, який потрібно розводити водою — теж все залежить від твого смаку. Якщо ти відносишся до людей, які завжди залишають імбир на тарілці, тоді й для домашніх суші він не знадобиться.
Ну, і звісно не забудь про спеціальний бамбуковий килимок для суші та харчову плівку.
Найпростіший рецепт суші вдома
Різновидів цієї страви є безліч, але ми поділимось рецептом найпростіших.
Називаються вони теж просто — роли або макі-суші.
У цьому різновиді страви норі розташовується ззовні рису (якщо навпаки, то це урамакі).
- Розмісти лист норі на килимку блискучою стороною вниз.
- На матовій поверхні, не забуваючи змочувати пальці у воді, розподіли тонким шаром рис, залишивши двосантиметровий відступ по нижньому краю, щоб потім «заклеїти» рол.
- На рис нанеси трохи васабі, по центру помісти рибу, авокадо та смужки огірка.
- Акуратно замотай усе в рулетик.
- Одержаний рулет наріж гострим мокрим ножем на 6 шматочків.
- За бажанням можна прикрасити кунжутом або ікрою летючої риби.
- Фотографуй, смакуй та пишайся собою!
Як загортати суші, щоб не випала начинка?
Це не так вже й важко, як може видатись на перший погляд.
Не бійся сильно притиснути килимком рулет, поступово провертаючи його в напрямку від себе.
І пам’ятай — майстерність приходить із практикою.
Потренувавшись кілька разів, тобі вдасться приготувати суші не гірше, ніж у найкращому японському ресторані твого міста.
Суші вдома (відеорецепт)
Але що, коли ти не шукаєш простих шляхів?
Тоді спробуй приготувати щось важче і навіть смачніше.
Для прикладу, відому на весь світ Філадельфію з лососем або розкручену Каліфорнію.
Дивися відео та обирай рецепт на власний смак.
Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом смачної яєчні у східному стилі.
Фото: Unsplash