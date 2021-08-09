Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання

Про цілющі властивості меду ходять легенди. І не дарма. Адже користь меду для організму людини важко переоцінити.
Він покращує імунітет, насичує організм необхідними речовинами та допомагає у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб.
Корисні властивості меду
– Допомагає кісткам бути міцними, оскільки є джерелом кальцію.
– Завдяки великій кількості заліза, запобігає появі анемії.
– Покращує травлення, допомагаючи секреції кишечника та полегшуючи засвоєння поживних речовин організмом.
– Позбавляє від авітамінозу, оскільки в меді міститься величезна кількість необхідних людині вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Для вирішення цієї проблеми особливо рекомендують гречишний мед.Також по темі: Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа Як вибрати якісну оливкову олію: корисні поради
– Допомагає від застуди, оскільки має бактерицидні, жарознижувальні, відхаркувальні властивості. Особливо вираженою протизастудною дією славиться липовий мед.
– Мед (будь який, але особливо – акацієвий) сприяє зниженню кров’яного тиску і має м’який заспокійливу дію. Дієтолог рекомендує при безсонні з’їдати одну ложку такого меду на ніч.
– Підвищує розумову і фізичну працездатність.
– Покращує зір.
– Сприяє нормалізації обміну речовин в організмі.
– Позитивно впливає на апетит: слабкий підвищує, надмірний – зменшує.
– Сприяє схудненню, оскільки допомагає печінці виводити жири з організму.
Кому не можна мед – протипоказання
Мед протипоказаний людям, які мають алергію на продукти бджолярства.
З обережністю варто вживати цей продукт хворим на цукровий діабет та бронхіальну астму, а також дітям до 1 року.
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