УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 06.08.2021 17:09
06.08.2021 17:09
Поділитися

Вихідні в серпні 2021: скільки українці відпочиватимуть на День Незалежності

Вихідні в серпні 2021: скільки українці відпочиватимуть на День Незалежності

На День Незалежності 2021 українці матимуть додатковий довгий вікенд день у серпні. Коли і скільки будемо відпочивати – ми розповіли в матеріалі.

Цього року День Незалежності припадає на вівторок. А що українці мали 4 вихідні днів поспіль, вихідним зробили й понеділок, 23 серпня.

Щоправда, цей день доведеться відпрацювати в суботу, 28 серпня.

Також по темі: Посівний календар садівника і городника на серпень 2021 Календар риболова на серпень 2021 – коли добре клюватиме Календар стрижок на серпень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Таким чином, відпочивати будемо 4 дні поспіль – з 21 по 24 серпня. Тож на цей період можна планувати собі невеличку подорож Україною.

Загалом у серпні 2021 року вихідними днями будуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число (у сумі – 10 вихідних днів).

Вихідні в серпні 2021

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де відпочити в Україні.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: вихідні дні, День Незалежності
06.08.2021 17:09



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь