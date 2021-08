ТОП-7 книг про секс, які виведуть твоє інтимне життя на новий рівень

Найкращі книги про секс.



Хіба не прекрасно жити у світі, де ніхто не заперечує існування сексу як природнього й бажаного явища, і де завжди можна знайти відповіді на найбільш потаємні питання?

Так, наше суспільство ще не до кінця виглядає таким чином, але тебе це не має турбувати.

Лише той, хто відчуває власне тіло, розуміє його бажання і знає як їх задовольнити, буде отримувати від сексу максимум задоволення, а також ділитеметься ним зі своїм партнером.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе дуже цікаву та корисну добірку. Відверто і без сорому – все, як ми любимо.

Автор: Емілі Нагоскі

Перша книга — для найсексуальніших красунь, тобто для всіх жінок без виключення.

Саме такої думки дотримується авторка — кожна має свій унікальний сексуальний потенціал, який просто треба відкрити.

Якщо знати усі “секретики” і “точки” жіночого тіла, механізм його дії та ідеальні умови для його пробудження, то інтимне життя просто щодня вибухатиме феєрверками пристрасті.

Занітригували? Тоді хутчіш починай читати цю книгу і ділись цікавинками зі своїм коханням.

Автор: Збіґнєв Лев-Старович

Цю книгу написав психотерапевт та сексолог на основі реальних історій, у яких він розбирався під час сеансів та практик.

Тож автор, як ніхто інший знає, наскільки різні за своєю природою чоловіки та жінки.

І крок за кроком почнеш усувати проблему. І не лише у ліжку.

Автори: Аарон Керролл, Рейчел Врімен

Як багато ти знаєш про секс? І звідки ти черпав(-ла) оту інформацію?

Вірогідно, з Інтернет-джерел, пліток та власного, не завжди позитивного досвіду.

Здебільшого ми соромимося запитати про ті чи інші інтимні подробиці у фахівців, і як результат — віримо у безглузді міфи.

Якщо ти досі думаєш, що під час місячних неможливо завагітніти, чоловіки хочуть сексу частіше за жінок, а в прекрасної статі є чарівна точка G, тоді тобі терміново потрібна ця книга.

Автори: Януш Леон Вишневский, Збігнєв Іздебський

Ця книга — своєрідний діалог двох дослідників – вченого-біохіміка Януша Вишневського і сексолога Збігнєва Іздебського.

З її сторінок ти дізнаєшся про секс із наукової точки зору, а також з боку життєвого досвіду.

Хімія жіночого і чоловічого лібідо, мрії та сексуальні фантазії обох статей — усе, що буде цікаво і підліткам, і дорослим, і поважним викладачам.

Автори: Мантек Чіа, Дуглас Абрамс, Рейчел Абрамс

Чоловік іноді не отримує оргазми при еякуляції, а дівчата можуть кінчити лишень від одних пестощів грудей!

Ти не уявляєш, наскільки мало знаєш про того чи ту, з ким ділиш одне ліжко.

Але після прочитання книги, у якій детально описані найпотаємніші стосунки між чоловіком і жінкою, все зміниться.

Автор: Пол Джоанідіс

Повір, навіть, якщо ти вважаєш себе найдосвідченішим з усіх у сексуальному плані, все одно знайдеш тут для себе щось нове.

Варто просто зануритися у світ сексуальної естетики і побачити зв’язок сексу з усіма сферами життя чоловіків і жінок.

Тут жодних рамок та осуду — лише відверті подробиці про усіма обожнюваний процес.

