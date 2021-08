Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога

Здорова самооцінка – фундамент особистості. Це те, як ви ставитеся до себе та як сприймаєте себе в соціумі. Тож ранок у Великому Місті разом з психологом розповість, як визначити рівень власного сприйняття та чому це дуже важливо.

Люди, які мають здорову самооцінку – живуть так, як хочуть, та займаються тим, що люблять.

Вони беруть відповідальність за своє життя та не потребуються схвалення з боку, адже орієнтуються тільки на власні бажання та почуття.

Як досягти здорової самооцінки – розповів психолог Олег Следь.

Самооцінка – це певне вибудоване відношення до себе, як до особистості.

Воно насичене певними емоційними реакціями.

Самооцінка формується з самого дитинства, з народження, завдяки стосункам між мамою і дитиною.

Також впливають стосунки батьків між собою.

У перший рік життя у дитини формується майже 80% сприйняття себе як особистості.

А до 6 років вже повністю закріплюється самооцінка, яка впливає на різні сфери подальшого життя.

Людина із здоровою самооцінкою не зациклюються на тих перешкодах, які трапляються в її житті.

Вона не впадає в апатію, депресію та ніколи не знецінює себе.

Нездорова самооцінка може бути заниженою або завищеною.

Ознаки низької самооцінки:

Саме низька самооцінка заважає рухатися вперед, розвиватися, досягати своїх цілей та жити на повну.

Людям з завищеною самооцінкою притаманні наступні риси:

Для того, щоб визначити рівень власної самооцінки, варто відповісти на запитання «Чого я вартий?».

Для того, щоб мати здорову самооцінку дуже важливо – діяти в контакті з собою. Дозволяти собі хотіти щось приємне, комфортне та добре.

Фото: Unsplash

Психолог: Олег Следь

