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ICTV Ранок 04.08.2021 14:13
04.08.2021 14:13
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Гаряча кукурудза! Корисні властивості солодкого злака

Гаряча кукурудза! Корисні властивості солодкого злака

Корисні властивості кукурудзи, які роблять її не лише смачною, але й потрібною нашому організму.

Кукурузу люблять усі. Солодка, запашна, ледь притрушена сіллю для контрасту – вона є улюбленим смаколиком для дітей і дорослих. І, на відміну від цукерок і печива, несе організму користь, насичуючи його важливими вітаминами та мікроелементами.

Чому саме треба в сезон налягати на цей смачний злак – Ранок у Великому Місті розповість у матеріалі.

Корисні властивості кукурудзи

  • До складу кукурудзи входить одразу 26 корисних для людини хімічних елементів, майже всі групи вітамінів (В, С, D, Е, К та інші), а такаж кислоти, мікроелементи.
    Усе це робить її однією з найкорисніших злакових культур.
  • Кукурудза – унікальний продукт, оскільки вона містить… золото! Дорогоцінний елемент чинить позитивну дію на гормональні процеси та покращує імунітет.
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  • Цей злак – один із лідерів по вмісту вітамінів групи В. Завдяки цьому, ця смачна культура заспокоює нервову систему та допомагає подолати напруження та стрес.
  • Кукурудза – незамінний продукт для жіночого здоров`я, оскільки сприятливо впливає на репродуктивну систему. А ще – зменшує менструальний біль і навіть полегшує симптоми клімаксу.
  • Ця культура має позитивний вплив на роботу кишечника і на стане у нагоді тим, хто страждає на часті запори.
  • Спортсменам на замітку: вітаміни групи В і К допомагають відновлювати сили після тренувань, а крохмаль бере активну участь у формуванні м’язів.

Кому не можна кукурудзу – протипоказання

З обережністю варто вживати кукурудзу тим, хто має такі проблеми зі здоров`ям:

  • Виразка шлунку або дванадцятипалої кишки
  • Високий ризик тромбозу
  • Знижена маса тіла
  • Індивідуальна непереносимість продукту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кабачка.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, кукурудза
04.08.2021 14:13



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