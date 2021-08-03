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ICTV Ранок 03.08.2021 12:44
03.08.2021 12:44
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Вихідні в серпні 2021: скільки українці відпочиватимуть на День Незалежності


На День Незалежності 2021 українці матимуть додатковий довгий вікенд день у серпні. Коли і скільки будемо відпочивати – ми розповіли в матеріалі.

Цього року День Незалежності припадає на вівторок. А що українці мали 4 вихідні днів поспіль, вихідним зробили й понеділок, 23 серпня.

Щоправда, цей день доведеться відпрацювати в суботу, 28 серпня.

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Таким чином, відпочивати будемо 4 дні поспіль – з 21 по 24 серпня. Тож на цей період можна планувати собі невеличку подорож Україною.

Загалом у серпні 2021 року вихідними днями будуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число (у сумі – 10 вихідних днів).

Вихідні в серпні 2021

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де відпочити в Україні.

Фото: Unsplash

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Теги: вихідні дні, День Незалежності
03.08.2021 12:44



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