Сонцезахисний крем: як вибрати надійний захист від сонця і як використовувати його правильно

Вплив ультрафіолету на шкіру має накопичувальний характер. Серед довгострокових наслідків – ризик розвитку меланоми та передчасне старіння шкіри.

Щоб запобігти опікам і передчасному старінню шкіри, захищатись від сонця потрібно всім.

Та особливо обережними треба бути людям із захворюваннями шкірних покривів, а також із післяопераційними шрамами та великою кількістю родимок.

Ультрафіолетові промені, що досягають поверхні Землі, поділяють на дві групи – UVА і UVB.

Короткі UVB-промені вражають лише верхні шари шкіри. Найбільшу небезпеку вони становлять у період активного сонячного випромінювання – з 10 ранку до 16-ї. Санскрін, який захищає лише від променів B-спектра, може запобігти сонячному опіку, але не вбереже шкіру від передчасного старіння.

UVA-промені “рум’янять” засмагу. Світлова смуга цієї категорії проникає глибше поверхневого шару епідермісу та завдає шкоди колагеновим та еластиновим волокнам. Як наслідок – шкіра швидше втрачає пружність та еластичність, починає провисати, вкривається зморшками та довше відновлюється.

Промені A-спектру здатні проходять крізь хмари, тому стерегтися їх варто в будь-яку погоду. Також не вдасться сховатись від UVA в приміщені за склом. Від сонячного світла цього виду майже неможливо сховатись.

Сонцезахисний крем, як правило, поєднує в собі інгредієнти для забезпечення широкого спектру дії, що означає, що він захищає від променів UVA і UVB.

Існує два типи активних інгредієнтів (фільтрів), які використовуються в сонцезахисних кремах: хімічні та фізичні.

Головна відмінність полягає в способі дії. Хімічні сонцезахисні продукти (sunblock) проникають в шкіру й поглинають ультрафіолетові промені, перетворюючи їх на теплову енергію. Фізичні сонцезахисні продукти (sunscreen) осідають на поверхні шкіри, де відбивають і розсіюють УФ-промені, немов дзеркало.

Щоб правильно обрати засіб від ультрафіолетових променів варто читати склад на етикетці.

Фільтри, які повинні бути у складі виробу:

– Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A);

– Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb M);

– Terephthalylidine Dicamphor Sulfonic Acid (Mexoryl SX).

Фільтри, які краще уникати при виборі засобу:

– Ethylhexyl Dimethyl Para-Aminobenzoic Acid (Padimate);

– Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone);

– Benzophenone-3 (Oxybenzon);

– PABA;

– Benzophenone-4 (Sulisobenzone).

Приділіть увагу вивченню етикетки засобу декілька хвилин перед покупкою, і це вбереже вас від згубних наслідків.

Санскрін (sunscreen) і санблок (sunblock) – працюють на відображення сонця від обличчя, якщо висловлюватися буквально, і перешкоджають проникненню ультрафіолету в шари епідермісу.

Термін “санскрін” частіше застосовують до засобів, які захищають шкіру хімічно, в той час як “санблок” створює фізичний бар’єр, блокуючи УФ-промені частинками титану і цинку в складі.

SPF – це абревіатура, яка розшифровується як Sun Protection Factor. Це ті самі цифри, якими в обов’язковому порядку маркуються всі сонцезахисні засоби. Вони означають, скільки сонячного випромінювання здатний заблокувати крем.

Важливо: ступеня захисту вище 50 не існує, це не більше, ніж маркетинговий хід.

Отже, найсильніший SPF 50 блокує 98% UVB-променів, SPF 30 — 97%, а SPF 15 — 93%. У цифрах різниця вкрай невелика, а на ділі — величезна.

Більшість сонцезахисних кремів мають термін придатності два роки.

Дати закінчення терміну, зазвичай, можна знайти на дні пляшок.

Проте не варто використовувати сонцезахисний крем з минулого літа.

Якщо ваші минулорічні засоби захисту виглядають зернистими, водянистими, знебарвленими, або якщо запах змінився – від них точно варто відмовитися.

Щоб розрахувати правильну кількість крему для обличчя варто користуватись літерою V. Складіть вказівний та середній пальці однієї руки у вигляді англійської V та однією нерозривною лінією видавіть крем на пальці, повторюючи цю літеру. Ось така кільсть й потрібна, щоб захистити шкіру обляччя.

Наносити сонцезахисні засоби потрібно за 30 хвилин до виходу на вулицю або пляж тонким шаром.

Якщо далі ви плануєте використати тональний крем чи інші косметичні засоби, витримайте паузу хоча би в 5-10 хвилин. В рамках міста оновлювати варто кожні три-чотири години, на пляжі – кожні один-два.

В літній час на нашому тілі має бути крем щонайменше з фільтром SPF 30, а на обличчі – з SPF 50. Завдяки цьому значно знижується несприятливий вплив сонячних променів на зовнішній шар шкіри.

Щоб намастити тіло дорослої людини потрібно щонайменше шість повних чайних ложок (36 г) засобу.

На деяких засобах зазначено, що вони водостійкі, тобто вони зберігають частину сонцезахисних якостей після занурення у воду.

Проте до 85% засобу можна стерти рушником, тому слід наносити крем знову, якщо ви покупалися, спітніли або займалися іншим активним видом діяльності.

Варто уваги! Шкіра, вкрита фільтром SPF 50, не засмагає? Неправда!

Шкіра, покрита кремом з таким високим фільтром, набуде красивого і легкого відтінку засмаги, тільки повільніше і безпечніше.

Шкіра немовлят значно тонша, ніж у дорослих. Тому варто придбати дитячі засоби по догляду за шкірою.

Такі креми розроблені для захисту ніжної шкіри і мінімізації ризику алергічних реакцій.

Краще використовувати креми з показником SPF50+, стійкі до води та без вмісту парабенів.

Більшість захисних засобів добре зволожують, це допоможе шкірі виглядати краще. Але якщо ви хочете нанести додатково зволожуючий крем, флюїд або інші доглядові засоби, то варто пам’ятати правило.

Декоративна косметика, у складі якої є фільтри, теж здатна убезпечити шкіру від ультрафіолету. В асортименті багатьох брендів є тональні основи, BB-креми та пудри, які блокують UVA- і UVB-промені.

Утім, щоб ці засоби оберігали шкіру так само надійно, як санскрін, варто поєднувати тональні засоби зі звичайним сонцезахисним.

Майте на увазі, що індекси SPF не сумуються. Тобто якщо ви нанесли сонцезахисний флюїд із SPF 30 і тональний крем із SPF 20, загальний захист буде дорівнювати 30, а не 50.

Для людей з чутливою шкірою варто перед щоденним використанням конретного засобу перевірити, чи викличе якийсь із активних компонентів, що містяться в сонцезахисному засобі у вас алергічну реакцію. Тому перед нанесенням будь-якого SPF-крему варто провести тест на чутливість.

Для цього невеликe кількість речовини нанесіть на внутрішню сторону передпліччя протягом декількох днів перед початком використання.

Але, хоча цей тест може показати, чи шкіра чутлива до інгредієнтів сонцезахисного засобу, він не завжди може виявити алергію до самого продукту: алергічна реакція може проявитися і після багаторазового використання. В такому випадку варто проконсультуватись з лікарем.

