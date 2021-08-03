Календар стрижок на серпень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на серпень 2021 року допоможе вибрати сприятливий день для зміни зачіски. Коли саме варто стригти волосся цього місяця? Читай у матеріалі.
Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.
Найбільш сприятливі дні для стрижки в серпні 2021
9-10, 12, 18-19, 21, 29 серпня
Календар стрижок на серпень 2021
9-10 серпня: Чудовий період для походу в перукарню. Стрижка допоможе привнести в життя позитивну енергетику, а волосся стане густим та блискучим.
12 серпня: Сьогодні можна проводити будь-які експерименти з волоссям. Тож якщо давно хочеш наважитися на кардинальну зміну іміджу – сьогодні для цього ідеальний день.
Нова зачіска тобі пасуватиме, а волосся стане міцнішим.
18-19 серпня: у цей період можна робити з волоссям все, що завгодно: підстригати кінчики, міняти форму стрижки, завивати та фарбувати локони.
Стрижка посилить інтуїцію та гостроту розуму.
21 серпня: Ідеальний час для втілення в життя найсміливіих мрій. Тому не соромтеся показати майстру екстравагантру зачіску, як у зірки.Також по темі: Календар стрижок на липень 2021: сприятливі та несприятливі дні Не гірше, ніж у Керрі Бредшоу: найкращі стрижки для кучерявого волосся Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
29 серпня: Стрижка в цей день підніме настрій та покращить фінансові справи.
Також сьогодні варто провести лікувальні процедури для волосся.
Несприятливі дні для стрижки в серпні 2021
8, 23-26 серпня
Усі інші дні серпня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стрижки на літо 2021.
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