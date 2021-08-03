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ICTV Ранок 03.08.2021 10:47
03.08.2021 10:47
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Календар стрижок на серпень 2021: сприятливі та несприятливі дні


Календар стрижок на серпень 2021 року допоможе вибрати сприятливий день для зміни зачіски. Коли саме варто стригти волосся цього місяця? Читай у матеріалі.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в серпні 2021

9-10, 12, 18-19, 21, 29 серпня

Календар стрижок на серпень 2021

9-10 серпня: Чудовий період для походу в перукарню. Стрижка допоможе привнести в життя позитивну енергетику, а волосся стане густим та блискучим.

12 серпня: Сьогодні можна проводити будь-які експерименти з волоссям. Тож якщо давно хочеш наважитися на кардинальну зміну іміджу сьогодні для цього ідеальний день.

Нова зачіска тобі пасуватиме, а волосся стане міцнішим.

18-19 серпня: у цей період можна робити з волоссям все, що завгодно: підстригати кінчики, міняти форму стрижки, завивати та фарбувати локони.

Стрижка посилить інтуїцію та гостроту розуму.

21 серпня: Ідеальний час для втілення в життя найсміливіих мрій. Тому не соромтеся показати майстру екстравагантру зачіску, як у зірки.

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29 серпня: Стрижка в цей день підніме настрій та покращить фінансові справи.

Також сьогодні варто провести лікувальні процедури для волосся.

Несприятливі дні для стрижки в серпні 2021

8, 23-26 серпня

Усі інші дні серпня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стрижки на літо 2021.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, стрижка
03.08.2021 10:47



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