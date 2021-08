Гаряча кукурудза! Корисні властивості солодкого злака

Корисні властивості кукурудзи, які роблять її не лише смачною, але й потрібною нашому організму.



Кукурузу люблять усі. Солодка, запашна, ледь притрушена сіллю для контрасту – вона є улюбленим смаколиком для дітей і дорослих. І, на відміну від цукерок і печива, несе організму користь, насичуючи його важливими вітаминами та мікроелементами.

Чому саме треба в сезон налягати на цей смачний злак – Ранок у Великому Місті розповість у матеріалі.

З обережністю варто вживати кукурудзу тим, хто має такі проблеми зі здоров`ям:

