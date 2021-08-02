Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 02.08.2021 14:46
02.08.2021 14:46
Поділитися

Як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті


Як самостійно зняти гель-лак у домашніх умовах так, щоб після цього не довелося кілька місяців відновлювати нігті?

Ранок у Великому Місті розібрався в процесі та зараз усе тобі розкаже.

Що потрібно для зняття гель-лаку

  • Засіб для зняття лаку
  • Ватні диски – 3 шт
  • Фольга або багаторазові фіксатори для ватних дисків
  • Апельсинові палички або лопатка-пушер
  • Пилочка і баф для поліровки
  • Масло для кутикули або живильний крем для рук
Також по темі: Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО) Манікюр на море 2021: модні тренди нейл-дизайну для відпустки Кольори піску, зелені та заходу сонця: головні відтінки літа 2021

Як зняти гель-лак вдома: покрокова інструкція

  1. Змасти ділянки навколо нігтів маслом для кутикули або кремом.
  2. Розріж кожен ватний диск на 4 частини і приготуй 10 шматочків фольги
  3. Зніми верхній шар гель-лаку пилочкою.
  4. Намочи шматочки ватних дисків засобом для зняття лаку, приклади до нігтів та щільно примотай фольгою.
  5. Почекай 20 хвилин, час від часу злегка масуючи нігті.
  6. Зніми з нігтів фольгу разом із ватними дисками та гель-лаком. Якщо необхідно – можеш трішки піддіти апельсиновою паличкою або пушером.
  7. Акуратно видали рештки лаку за допомогою апельсинової палички.
  8. Відполіруй ніготь бафом, помий руки та знову нанеси масло для кутикули або крем.

Як зняти гель лак вдома – відео

Як не можна знімати гель-лак

  • У жодному випадку не відколупуй і не здирай гель-лак із нігтів. Так ти можеш серйозно пошкодити нігтьову пластину – відновлювати її доведеться кілька місяців.
  • Не спилюй залишки лаку пилкою – для цього можна використовувати тільки спеціальний баф.
  • Не поліруй нігті дуже ретельно – нігтьова пластина стане занадто тонкою і почне ламатися.

Знімай гель-лак вдома правильно – і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний літній манікюр 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: манікюр
02.08.2021 14:46



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send