Рекомендації з Букінгемського палацу: улюблені книги королеви Єлизавети ІІ

Що любить читати Єлизавета ІІ?

Зрозуміло, що з таким щільним графіком на читання улюблених книг у монарха Великої Британії часу залишається небагато.

Для прикладу, щодня протягом трьох годин королева Єлизавета ІІ особисто перечитує кореспонденцію та офіційні листи.

Але й про улюблену літературу вона не забуває.

Яку саме? Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Автор: Дік Френсіс

Пристрасть Єлизавети ІІ до їзди вверхи відома на весь світ.

Напевно, саме через це захоплення, улюблений автор королеви — колишній жокей Дік Френсіс, що колись брав участь у кінних перегонах.

По закінченню кар’єри він подався у журналістику й почав писати прекрасні детективні романи. І так сильно вони прпали до душі її величності, що його ім’я ти ще не раз зустрінеш у цьому списку.

А тепер, власне, про “Бурхливий фініш”.

Головний герой книги — молодий аристократ, який працює в компанії з транспортування коней.

Одного разу він починає помічати махінації власника компанії — від фінансових нестиковок до куди більш серйозних злочинів.

І у щоб йому це не стало, сміливець планує все з’ясувати.

Автор: Філіп Рот

Королева, хоч і очолює Велику Британію та має аристократичне походження, є такою ж людиною, як і ми з вами.

Її Величність любить твори американського письменника Філіпа Рота, зокрема його книгу «Скарга Портного».

Твір, хоч і став легендарним, проте викликав чимало суперечностей.

Автор у ньому відверто й без сорому досліджував питання сексуальності і соціальних норм американського суспільства того часу через своїх персонажів.

Головний герой 33-річний американський єврей Олександр Портной дотепно розповідає про сексуальні пригоди молодої людини — від маминої спальні до кушетки психоаналітика.

Автор: Дік Френсіс

Єлизавета ІІ і справді сильно захоплюється детективами.

Можливо, цьому сприяє похмура лондонська погода.

Коли задощить, і ти захочеш потрапити у туманний Альбіон, обов’язково бери цю книгу до рук — буде цікаво.

У ній жокей Роберт Фінн, з’ясовуючи обставини загадкового самогубства свого приятеля, стикається з дуже дивною смугою фатальних випадків і збігів, які ламають кар’єри його перспективним колегам.

Фінн вирішує провести приватне розслідування, щоб встановити, до кого ведуть сліди.

Автор: Мюріел Вейс

Відомо, що в дитинстві королеві Єлизаветі подобались твори британської дитячої письменниці Мюріел Вейс.

Особливо — твір під назвою «Верескова пустка».

Можливо, саме ця книга, присвячена долі поні, стала початком любові її величності до коней і кінного спорту, яка збереглася і донині.

Автор: Дік Френсіс

Повертаємось до улюбленого автора королеви.

Книга “Фаворит” зацікавить не лише любителів кінних перегонів. Від неї не відірветься кожен фанат динамічних сюжетів та романтичних історій.

Під час перегонів, впавши з коня, гине відомий жокей майор Девідсон.

Його найкращий друг Алан Йорк шукає докази того, що падіння безперечного фаворита заїзду не було випадковістю.

Алан намагається з’ясувати, хто настільки бажав поразки майора, що не зупинився навіть перед вбивством.

Тут і цікаве кримінальне підгрунтя, і благородні ідеї гуманізму, і романтика…

Фото: theroyalfamily

